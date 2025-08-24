Amor no ar! Rafa Brites e Felipe Andreoli prestigiam casamento de Marco Luque e Jéssica Correa O comentarista do Love & Dance trocou alianças com a maquiadora em Fernando de Noronha Novidades|Do R7 24/08/2025 - 14h00 (Atualizado em 24/08/2025 - 14h00 ) twitter

Karine Groff, Fabricio Werdum, Jéssica Correia, Marco Luque, Rafa Brites e Felipe Andreoli se divertem no casório Reprodução/Instagram

O amor está rolando dentro e fora do Love & Dance! Marco Luque estreou como comentarista fixo do dating show há poucos dias, e já apareceu festejando seu casamento com a maquiadora Jéssica Correia em um cenário paradisíaco de Fernando de Noronha (PE). Ao lado dos noivos, Rafa Brites e Felipe Andreoli eram só sorrisos no evento!

Há pouco mais de suas semanas, os pombinhos oficializaram a união no cartório, Rafa e Felipe foram os padrinhos! Agora, comemoraram o casamento com uma festança linda. Andreoli até registrou alguns momentos nas redes sociais. Uma fã brincou com a semelhança dos amigos: “Achei que era o Andreoli casando de novo com a Rafa (risos)!”

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Beijo, desmaio e risadas! Confira detalhes do sexto episódio de Love & Dance

O público matou as saudades do Love & Dance com um episódio que misturou emoção, risadas, beijo e até desmaio! O programa rendeu diversão de sobra e boas histórias. Confira o resumo!