William Rodrigues conta todos os detalhes do match no Love & Dance: 'Me senti conectado' A atitude e a personalidade do modelo dominaram os comentários do programa na internet Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 22/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/08/2025 - 02h00 )

William Rodrigues conquistou o coração da crush e do público no programa Reprodução/Instagram

Não há quem não torceu por ele no sexto episódio do Love & Dance! O modelo William Rodrigues apareceu no programa com coragem de sobra e o objetivo claro de conquistar a modelo Chris Pavani. Além do match, ele saiu do dating show com o carinho do público a tiracolo! Em entrevista ao site oficial, William contou os detalhes do romance e da experiência na TV.

William já conhecia Chris nas redes sociais há sete meses, mas nunca tinham se encontrado pessoalmente. Ele soube que a modelo estaria no programa e não perdeu a oportunidade de conquistá-la! O rapaz contou a história para a produção, que tratou de realizar o encontro sem a Chris saber.

Apesar de parecer muito calmo, William contou que a ansiedade bateu antes de subir ao palco: “Deu um nervoso sobre a reação dela, mas eu costumo ser confiante nessas situações porque eu não tenho medo do ‘não’, eu sei lidar bem com isso… Lógico que eu ficaria muito triste se ela me desse um fora (risos), mas na minha concepção ninguém é obrigado a me beijar ou querer estar comigo e tá tudo bem", explicou.

Eles tentaram dançar ao som de Feeling Good, da Nina Simone, mas quando um bateu os olhos no outro, perderam o compasso. E se não rolou o Dance, no Love foi sucesso: “O beijo na hora foi instintivo, eu me senti conectado com ela e nem pensei, quando eu virei ela para mim só fiz o que tive vontade de fazer e se eu senti isso é porque ela também sentiu, a energia nunca mente!”.

O público foi à loucura com o beijão no palco, os apresentadores vibraram e a cantora Lexa até se jogou no chão! Na internet, a repercussão foi imediata. Os vídeos do beijo e da dança somam mais de um milhão de views e cerca de 16 mil comentários. A maioria se divide entre torcida pelo casal e comemorações sobre a atitude do modelo de correr atrás do que quer.

Se liga:

Afinal de contas, eles continuam juntos?

William explicou todos os detalhes: “Depois das gravações nós estávamos com a emoção lá em cima, foi tudo maravilhoso. Ficamos juntos uma semana aí em São Paulo (SP) bem apaixonados, estava tudo perfeito. Resolvemos entrar em um relacionamento, mas quando voltei para o meu estado de origem tivemos algumas dificuldades porque ambos têm uma rotina muito agitada e gostam de estar mais próximos. Porém, estava difícil esse contato por conta da distância, rotina de cada um… Sem contar que tenho um filho de 10 anos que é minha paixão e tenho meus compromissos com ele, então para eu poder ver a Chris, preciso me organizar bem".

Não queremos um relacionamento raso e passageiro, então chegamos em um consenso de começar do zero, devagar, para tentar construir algo sólido. (Will sobre o romance com Chris)

Os modelos perceberam que pularam algumas etapas primordiais de início de relacionamento: “Não queremos um relacionamento raso e passageiro, então chegamos em um consenso de começar do zero, devagar, para tentar construir algo sólido. A gente pode se conhecer há sete meses pelas redes sociais, mas tivemos nosso contato só por uma semana, é tudo muito recente. Então esse foi um meio da gente continuar juntos com responsabilidade afetiva um com outro para que a gente nunca se perca”, apontou.

Desde que apareceu na TV, William se surpreendeu com a chegada de novos fãs: “Tô recebendo muitos seguidores nas redes sociais, eu tô amando ter essa interação com o público! A maioria dos comentários são positivos, mas o que mais me perguntam é se eu e a Chris estamos juntos (risos). A galera tá querendo muito isso e eu fico feliz porque eu também quero!”

Com todo mundo querendo saber sobre a vida do modelo, os stories viraram uma extensão do Love & Dance... E por falar nisso, será que ele toparia entrar em um reality? “Eu nasci preparado! Pode apostar que eu não apareço para pouca coisa! Que venha um próximo reality da RECORD que eu vou marcar minha presença", soltou.

Enquanto um novo desafio não chega, William segue trabalhando pelos seus desejos: “Meu sonho de vida é retribuir tudo que a minha família já fez por mim, sem eles eu não seria nada.”

E também garante redes sociais agitadas: “O público pode esperar um cara determinado de alma pura que estar sempre disposto a vencer! Eu sou uma quebra de tabus, as pessoas me olham e acham que eu sou bravo, perigoso, sério, metido, mas eu sou totalmente o oposto, sou puro amor e humildade. Então pode ter certeza que eu vou entregar tudo isso juntamente com toque de estilo e personalidade porque é de mim”, afirmou.

O modelo finalizou com um convite: “Gosto de mostrar para as pessoas tudo do meu universo, porque eu sei que tudo que eu me envolvo é algo que acrescenta na alma, não tem erro, vem comigo!”

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar em breve. Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Beijo, desmaio e risadas! Confira detalhes do sexto episódio de Love & Dance

O público matou as saudades do Love & Dance com um episódio que misturou emoção, risadas, beijo e até desmaio! O programa rendeu diversão de sobra e boas histórias. Confira o resumo!