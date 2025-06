Sonali em A Fazenda? Participante do Love & Dance revela: ‘Sou enlouquecida por esse programa’ Ela também contou sobre a amizade com Pietro e os desdobramentos da relação após o dating show Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

Curtiu a participação da Sonali no dating show? Reprodução/RECORD

O terceiro episódio do Love & Dance ficou marcado pela história da bancária Sonali do Amaral, de 33 anos. Apaixonada pela dança, ela topou participar do programa sem nem imaginar que um amigo havia planejado o encontro. Em entrevista para o site oficial, a participante relembrou todos os sentimentos da surpresa, revelou detalhes da história de amizade e contou sobre sonhos de vida.

“Quando me contataram, fiquei surpresa e super feliz de ter recebido um convite para participar, porque isso foi uma coisa nova para mim”, disse. Sonali já tinha uma história de amor pela dança, e aproveitou o momento solteira para se jogar no dating show: “Fui bem de peito aberto para poder participar de tudo e eu achei que foi tudo o máximo, foi incrível!”

Ela já foi aluna em uma escola de dança, e imaginou que o convite para o programa teria partido de lá: “Achei que pelo fato de dançar, participar de alguns lugares, tinham me encontrado por conta desse motivo e não pelo pedido do Pietro para a produção, mas eu super gostei de verdade de ter recebido o convite, independente de qual lado foi. Fiquei bem feliz”, explicou.

Sonali dançou ao som de A Thousand Years, de Christina Perri, e quando se virou para finalmente encontrar o par, se surpreendeu ao ver o amigo de longa data, o consultor Pietro Carvalho, de 33 anos: “Eu me lembro muito bem do que passou pela minha cabeça quando eu vi ele lá no palco. Numa fração de segundos, eu consegui pensar em muita coisa”.

‌



Várias questões passaram pela cabeça da participante: “O que ele está fazendo aqui se é um programa de paquera? Que bom que é ele que está aqui porque a coreografia não vai dar errado, vai sair perfeito! E pensei, saindo daqui, vou conversar com ele para saber o que está acontecendo.”

Na cabeça de Sonali, Pietro ainda estava casado, afinal, ela mesma tinha sido convidada para ser madrinha do casamento do rapaz. Nos bastidores após a dança, a produção contou que ele tinha se separado e estava solteiro: “Eu fiquei muito chateada. Chateada por ele não ter me contado antes. Chateada porque não queria que ele tivesse terminado o casamento dele, que eu gostava muito do casal. E foi isso, foi assim rápido, foi num flash eu consegui pensar em muita coisa”, recordou.

‌



Eu espero que ele seja muito feliz, independente de qualquer pessoa que ele queira encontrar agora ou não (Sonali sobre Pietro)

Sonali não correspondeu às expectativas de Pietro, pois o enxerga como amigo. Ela também decidiu passar uma borracha na situação: “Com relação a nossa amizade, continua. Eu não o vi pessoalmente depois do programa, das gravações, mas mantenho contato com ele, falo com ele às vezes por mensagem no WhatsApp ou pelo Instagram mesmo. Mantive o contato normal, nada mudou”.

Ela disse que a correria do dia a dia não fez com que eles se encontrassem, mas a relação de respeito e amizade continua da mesma forma: “Eu espero que ele seja muito feliz, independente de qualquer pessoa que ele queira encontrar agora ou não”, afirmou.

‌



O público se comoveu com a história deles, e se dividiu entre uma torcida forte pelo possível romance, uma galera preocupada pela exposição de Sonali, e outra parte dos fãs já pedindo a participação dela em algum reality da RECORD: “Eu fiquei tão feliz, é tão gostoso de ver o carinho das pessoas, né? Quando nem conhecem a gente, e pelo fato de ver o programa se preocupar com comentários e tudo mais e pedir.”

Sonali abriu o jogo e revelou que adoraria receber um convite especial da emissora: “Eu morro de vontade de participar de outro reality. Um reality que eu sou apaixonadíssima, iria assim de cabeça, de peito aberto na RECORD, seria A Fazenda, que eu sou enlouquecida por esse programa! Então, sim, com certeza, e alguns outros também, se tivesse convite com certeza eu iria porque eu gosto bastante, né? Gosto de interagir, de estar com as pessoas, de viver esse mundo, nunca tinha vivido, mas sempre tive esse sonho, essa vontade“, apontou. Será que vem uma peoa dançarina por aí?

Por enquanto, Sonali colhe os frutos da participação no programa e cultiva sonhos. Ela contou que sempre quis viver da arte, mas a realidade bateu a porta e ela deu prioridade a conquistar o conforto para a família, estudar e trabalhar em outras áreas: “A dança é uma paixão minha. Nunca pude infelizmente viver de dança porque é muito complicado.”

Mesmo assim, nada impede Sonali de vislumbrar o futuro. E os novos fãs que a encontraram nas redes sociais depois do programa dão um empurrãozinho nisso: “Tive que deixar esse sonho de lado e manter como um hobby, mas eu pretendo, sim, investir nas redes sociais. Eu digo que eu sou uma velha senhora porque eu não sei fazer muita coisa, edição de vídeo, engajar, me mostrar mais. Mas eu tenho vontade. Gosto bastante. E pretendo, sim, empreender e seguir numa carreira artística. A internet hoje vai ajudar muito com isso!”

Que tal rever a dança da participante?

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Climão, match e carão! Veja os melhores momentos do terceiro episódio de Love & Dance

