Mayara vibra com repercussão do Love & Dance: 'Fiquei chocada com a quantidade de mensagens e carinho que recebi' Ela contou tudo sobre o match no programa e revelou grupo no WhatsApp com os participantes Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 20/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/06/2025 - 02h00 )

Curtiu a participação da Mayara no dating show? Reprodução/PlayPlus

A espontaneidade e leveza da gerente de projetos Sonia Mayara fizeram o público cair de amores pela participante no segundo episódio do Love & Dance! Em entrevista para o site oficial, ela falou sobre a experiência no programa, revelou se o match rendeu namoro e ainda contou sobre amizades e repercussão do dating show em sua vida.

Mayara chegou ao programa com um propósito: “Sou apaixonada por dança desde sempre. Dançar me conecta com a minha essência, com a leveza da vida e com meu lado mais feliz. Quando vi o Love & Dance, pensei, ‘esse programa é a minha cara!’. Sempre imaginei ter um parceiro de vida que também dançasse, então essa proposta era perfeita."

Ela aproveitou cada momento do dating show: “Participar foi uma das experiências mais intensas e divertidas que já vivi. Me joguei de coração aberto e vivi cada momento com muita entrega. Me emocionei, ri, me desafiei… E saí dali maior. Então, sim, eu amei a experiência, me senti uma artista", confessou.

Assim que apareceu na tela da RECORD, Mayara já sentiu a repercussão nas redes sociais: “Fiquei chocada com a quantidade de mensagens e carinho que recebi. Pessoas do trabalho, família, amigos, conhecidos de anos e até gente que eu nem imaginava – tudo misturado com uma enxurrada de mensagens de pessoas novas me descobrindo".

A maioria dos comentários elogia a dança, leveza e alegria da participante: “Muita gente falou que se sentiu contagiada pela energia, e que sentiu minha verdade. Sou muito autentica, sabe? Também recebi muitos comentários sobre a música – que combinou demais com a nossa história, com a vibe do casal. Meu Pedaço de Pecado, do João Gomes, foi uma escolha maravilhosa. A galera amou, e eu também", apontou.

Entre os novos seguidores, têm aqueles que não estão perdendo tempo: “Pasme, até pessoas me chamando para dançar! (Risos) Será que eu aceito? Ainda tô processando tanto carinho”, contou.

Mayara deu match com o educador ambiental Marcelo Gondo, e revelou o resultado após o programa: “Eu só posso falar da minha parte, e posso dizer que foi uma conexão verdadeira, sim! Me entreguei de forma real ali, e acho que isso ficou visível. Mas, fora do programa, percebi que ele tem visões diferentes do que eu busco para minha vida em questão de relacionamento”.

Quem sabe o ‘meu pedaço de pecado’ ainda tá por aí, né? (Mayara)

Ela confessou: “Às vezes, a sintonia de um momento não se sustenta na vida real. Ainda sigo acreditando no amor, no match, naquele parceiro que dança junto dentro e fora da pista“.

Se no amor não rolou um ‘felizes para sempre’, nas amizades o papo é diferente: “Me conectei com pessoas do meu episódio e de outros também. Fiz uma amizade muito especial com o Gui Genovês – que, por coincidência, é meu vizinho! Nós dois criamos o grupo de WhatsApp do elenco e fomos atrás dos participantes para reunir todo mundo, e deu super certo", contou.

O grupo se reúne aos domingos em um barzinho no centro de São Paulo, que é de fácil acesso para todos: “Virou tradição! Assistimos aos episódios juntos, damos risada, relembramos momentos e nos divertimos muito. A galera criou uma energia de comunidade mesmo, sabe? Quem quiser, está mais do que convidado a colar com a gente qualquer domingo desse”.

Novos horizontes

Mayara trabalha em uma multinacional com Gestão de Mudanças Organizacionais, atuando em projetos que ajudam empresas e pessoas a lidarem com transformações no ambiente de trabalho: “Mas o programa também me despertou um outro lado. Reviveu em mim um amor profundo pela arte, pela dança, pela expressão criativa. Me lembrou o quanto isso também faz parte de quem eu sou”.

A participante se define como uma pessoa movida por experiências: “Gosto de me jogar na vida, de viajar, de conhecer o novo e me permitir sentir, viver. Acredito que cada vivência deixa uma marca, e é isso que me inspira, gente, movimento, intensidade”, explicou.

Aos novos seguidores, Mayara deixou um recadinho: “O público pode esperar reflexões, leveza, profundidade, intensidade e muita autenticidade. Porque eu sou isso, sou vida pulsando, com espaço para rir, dançar, criar e transformar – sempre com o coração aberto".

Reveja a dança:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Publicidade

