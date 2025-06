Naldo Benny e Ellen Cardoso entregam emoção e romantismo em coreografia apaixonada do Love & Dance Eles treinaram apenas algumas horas e arrasaram no palco Novidades|Do R7 16/06/2025 - 13h06 (Atualizado em 16/06/2025 - 13h06 ) twitter

O casal brilhou na coreografia e na química Reprodução/RECORD

Quem pode, pode! Não é mesmo? Naldo Benny e Ellen Cardoso, a Moranguinho, foram os primeiros convidados do Love & Dance a se arriscarem em uma coreografia no palco! O casal encantou o público com carão, sensualidade e muito envolvimento. Eles se conhecem tão bem, que bastaram algumas horas de ensaio para arrasarem no programa!

Há 15 anos juntos, Naldo contou que sempre surpreende a amada com convites e presentes no dia a dia. Moranguinho revelou que quando o marido trabalha muito e fica longe, dá um jeito de compensar: “Ele me manda uma mensagem, ‘você aceita sair comigo hoje?’ E eu não vou recusar! Me arrumo toda para quando ele chegar, ele se arruma também para jantar como se fosse o primeiro encontro!”

Eles dançaram ao som de I Will Always Love You, de Whitney Houston, e arrebentaram na coreografia! Nas redes sociais, Moranguinho disse que eles tiveram poucas horas para ensaiar e ela estava nervosa para se apresentar, mesmo assim, tudo saiu perfeito.

Assista:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

