'Nego doce'? Andrey garante o coração de duas pretendentes e dá um beijaço na escolhida O segundo match do Love & Dance veio ambientado em um bar com mesa de bilhar Novidades|Do R7 16/06/2025 - 10h38 (Atualizado em 16/06/2025 - 10h38 )

O participante dançou com duas pretendentes Reprodução/PlayPlus

Teve solteiro disputado no segundo episódio do Love & Dance! O engenheiro Andrey Conceição, de 25 anos, pôde dançar com duas pretendentes, mas sentiu o coração bater mais forte com a social media Helena Máximo, de 22. Eles deram um beijaço no palco e já marcaram de sair no mesmo dia!

Andrey apareceu cheio de charme na apresentação: “Sou comediante, engenheiro, influencer, modelo, faço de tudo um pouco”. Ele disse que usa sua descontração para socializar, e se fosse um animal, seria um ‘golden retriever’: “Minha alegria é fazer os outros felizes!”

Helena chegou focada: “Para o cara dançar comigo, tem que ter o molho!”. Quando questionada sobre o tipo de homem que mais atraia ela, também foi direta: “Nego doce’, é aquele cara vaidoso, biscoiteiro, aquele nego do sorriso bonito”, explicou.

Eles dançaram Tatoo, de Loreen, em um palco com mesa de bilhar e clima de sensualidade. Helena chegou toda trabalhada no carão, e Andrey respondeu no mesmo tom. Marisa Orth comentou: “Os dois estavam marrentos, ela estava marrentíssima”, brincou.

‌



Assim que a dança terminou, Rafa Brites e Felipe Andreoli apresentaram a dançarina Bruna Pinheiro, de 26 anos, a segunda pretendente a dançar com o solteiro cobiçado. Ela disse que é ‘viciada em viver’ e super namoradeira. Apesar de trabalhar com coreografia, se surpreendeu coma dificuldade: “Sabia que o amor dava trabalho, mas não sabia que era tanto!”

Andrey também arrebentou na dança com a segunda solteira, e até conseguiu improvisar quando o taco caiu no chão, no meio da coreografia. Marisa não deixou a piada escapar: “Um rapaz tão novo não pode se intimidar com a queda de um taco!”

‌



O engenheiro foi chamado de volta ao palco e contou que escolheu Helena pela química dos dois. Naldo Benny, Ellen Cardoso e Marisa tinham apostado na segunda participante, mas comemoraram a decisão do rapaz.

Quando Helena deu o ‘sim’, eles correram para o abraço e emendaram em um beijão! Marisa quis saber quando eles sairiam novamente, e Andrey mandou: “Tá livre hoje?” Helena respondeu que era um dia propício. Será que rolou um segundo beijaço?

‌



Reveja:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Pérolas do Love & Dance! Divirta-se com as melhores frases do programa

Além de se apaixonar pelo Love & Dance, o público caiu na gargalhada com as piadas e tiradas divertidas que rolaram no episódio! Todos estavam inspirados, e o bom humor rolou soltinho. Relembre as melhores pérolas!