Héricka Fontinhas revela recepção calorosa do público do Love & Dance: 'Não paro de receber muito amor e carinho' A apresentadora contou sobre a vida e esclareceu detalhes do romance na TV Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 13/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/06/2025 - 02h00 )

A influenciadora compartilha a vida na internet desde os 12 anos Reprodução/Instagram

Com nome cheio de personalidade e visual de diva, Héricka Fontinhas veio de Francisco Alves, no interior do Paraná, para desbravar o mundo na tela da RECORD! A apresentadora e influenciadora, de 31 anos, foi uma das participantes mais comentadas da estreia do Love & Dance, e protagonizou química de milhões com Guilherme Genovês. Em entrevista para o site oficial, ela contou sobre a vida, sonhos e revelou se o relacionamento com o crush foi para frente.

Héricka se inscreveu no programa com um propósito: “O que me motivou a participar foi a curiosidade de viver uma experiência única, imagina, se conectar através da dança com uma pessoa que nunca tinha visto? Foi incrível!”

Já na apresentação dos participantes, o público se conectou com a alegria da influenciadora e o nome dela bombou nas redes sociais: “Estou na internet desde os meus 12 anos, época de internet discada (risos)! Então eu cresci nesse mundo compartilhando minha vida e tenho seguidores fiéis desde meu início… Tem muita gente nova chegando e conhecendo minha história, desde a estreia já ganhei quase mil seguidores e não paro de receber muito amor e carinho”, contou.

Assim que conheceu o par no dating show, Héricka soltou a frase “é o pai dos meninos”, e a fala repercutiu com os fãs: “Recebi muitos comentários sobre isso. Tá sensacional!”

A química do casal no palco chamou a atenção dos público, e resultou em um vídeo com mais de 100 mil views e 630 comentários em apenas uma rede social do programa. Porém, o conto de fadas não foi para a frente: “Eu e o Guilherme não estamos mais juntos. Foi uma conexão intensa, tivemos muita química e várias coisas em comum, mas infelizmente o relacionamento não evoluiu como a gente esperava. Tenho carinho por tudo o que vivemos e desejo, de coração, todo sucesso e felicidade para ele”.

O elenco se reuniu para assistir à estreia Reprodução/Instagram

Apesar de não sair do programa em um relacionamento sério, Héricka ganhou duas grandes amigas na experiência: “Me conectei muito com a Amanda e a Valéria, elas se tornaram minhas grandes amigas! Elas são duas mulheres incríveis! Todos os participantes são extremamente divertidos”, afirmou. Prova disso é que parte do elenco se reuniu em um barzinho de São Paulo para acompanharem a estreia juntos!

Mais tranquila após o turbilhão de emoções do dating show, Héricka revelou seus maiores desejos: “Meu sonho é que meu trabalho seja reconhecido nacionalmente e formar uma família! O público pode esperar muita coisa, pois mesmo que eu esteja na internet há anos, sinto que apenas estou começando! Nas minhas redes sociais eu compartilho minha vida, apresento eventos e entrevisto artistas! Sempre com muita sinceridade e espontaneidade!”

Héricka está abraçando os novos seguidores na internet, e segue animada com tudo o que o futuro promete: “Agradeço demais todo carinho que estou recebendo!”

Relembre a dança dela:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Emoção, beijos e risadas! Confira o resumão do primeiro episódio de Love & Dance:

A estreia do Love & Dance foi impressionante! O programa caiu nas graças do público, entregando muitos momentos emocionantes, química entre os participantes e uma chuva de comentários divertidos. Veja o resumão do primeiro episódio!