‘É o pai dos meninos’, declara Héricka após protagonizar beijaço com Guilherme no Love & Dance

Curtiu a química dos participantes na estreia? Reprodução/PlayPlus

A última performance do primeiro episódio do Love & Dance foi surpreendente! A apresentadora e influenciadora Héricka Fontinhas, de 31 anos, e o ator e modelo Guilherme Genovês, de 37, deram um beijo de cinema no palco do dating show. Os convidados e apresentadores ficaram tão felizes que até fizeram uma rodinha para comemorar o casalzão!

Enquanto contavam sobre a vida separadamente, o público percebia como cada qualidade de Héricka se encaixava com o que Guilherme procurava em uma mulher, e vice-versa. Ambos são do interior, ela do Paraná e ele de São Paulo, gostam de treinar, amam animais, e se apaixonam por sorrisos e brilho nos olhos.

A influenciadora disse que queria conhecer um homem parceiro, e sem saber, Guilherme pontuou: “Eu sou muito parceiro. Vamos para algum lugar? Vamos! Combinou? Tá combinado. Se for para sofrer, vamos sofrer juntos. E se for para comemorar também!”.

Eles dançaram Perfect, de Ed Sheeran, mesclando valsa com passos modernos: “Me senti uma princesa”, disse a participante. No momento em que eles se viram pela primeira vez, Guilherme não conseguiu conter o sorrisão. A química bateu tão forte, que o beijo quase rolou no meio da coreografia!

Assim que a dança acabou, Guilherme deu um beijo na mão da crush, o que amoleceu o coração da plateia. Na hora da decisão, coraçõezinhos apareceram no telão ao lado do logo do programa, indicando que eles tinham dito sim ao segundo encontro. Para comemorar, deram o maior beijão! Os convidados e apresentadores vibraram e pularam fazendo uma rodinha ao redor do novo casal. Héricka declarou: “Na hora de pular, que ele conseguiu me segurar, falei, é o pai dos meninos!”

O novo casal deixou o palco com a certeza de que tudo valeu a pena!

Confira:

Quem disse que era só dança? O palco virou cenário de romance com direito a beijão! Match perfeito de Héricka e Guilherme #EstreiaLoveDance 💃🏽🕺🏼✨ pic.twitter.com/pn2FRWSJMH — RECORD (@recordtvoficial) June 8, 2025

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

