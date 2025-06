Curiosidade a mil? Descubra alguns dos solteiros do Love & Dance Os participantes apareceram em nova chamada do dating show da RECORD Esquenta|Do R7 08/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/06/2025 - 02h00 ) twitter

Mate sua curiosidade com alguns spoilers do programa Reprodução/RECORD

A nova chamada do Love & Dance deixou o público ainda mais curioso para descobrir quem são os participantes do programa, que estreia neste domingo (8). No vídeo, alguns solteiros aparecem dançando, contando o que esperam do dating show e até sensualizando!

A chamada começa com a declaração de uma mulher: “Estou procurando minha cara-metade!” Outro participante confessa: “Minha expectativa é com toda certeza encontrar meu amor”. Para deixar os fãs de entretenimento super ansiosos, Felipe Andreoli solta: “Traz o extintor”, enquanto Marisa Orth revela que rolou um beijaço no palco!

Se você estava em dúvida sobre a quantidade de emoções que o programa vai despertar, se prepare para a grande estreia neste domingo (8), a partir das 18 horas, na tela da RECORD!

Veja a chamada:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance neste domingo (8), às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Spoiler! Descubra alguns dos convidados ilustres do Love & Dance:

