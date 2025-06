Andreoli faz promessa inusitada e abre o coração sobre o Love & Dance: ‘É muito emocionante’ Rafa Brites gargalhou com as tentativas de coreografia do marido Esquenta|Do R7 04/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/06/2025 - 02h00 ) twitter

Ansiosos para a estreia do programa? Reprodução/RECORD

Felipe Andreoli e Rafa Brites vão estrear mais um programa: o Love & Dance vai ao ar neste domingo (8), a partir das 18 horas, unindo dança e romance na tela da RECORD. Para divulgar a nova atração, eles bateram um papo com a repórter Fabiana Oliveira, do Domingo Espetacular, e deram até uma amostra do que o público pode esperar!

O programa ainda nem estreou, mas já rolaram promessas: “No love eu garanto, mas o dance... Espera chegar no último episódio que a gente conversa”, garantiu Andreoli, quando Fabi quis saber se o casal era ‘pé de valsa’.

O último episódio vai demorar para chegar, porém, o público já pode esperar boas surpresas na estreia, com dinâmica diferenciada do dating show: “A gente pergunta assim, será que vai ter amor à primeira dança? Imagina você encontrar alguém na pista sem nunca ter visto aquela pessoa, e ter que fazer uma dança do amor, para ver se de repente vão para o segundo encontro”, disse Rafa.

Segundo Andreoli, o programa gera uma ansiedade especial: “É muito emocionante, quando chega na hora do olho no olho, quando viram e se encontram, fazia tanto tempo que eu não via o olho falar tanto como fala nesse programa. Você olha nos olhos e diz, vai rolar, não vai. E várias vezes a gente erra!”

‌



Por fim, eles tentaram dançar um forrozinho para fazer jus ao nome do programa, mas preferiram ficar só no ‘love’!

Veja o momento divertido:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Spoiler! Descubra alguns dos convidados ilustres do Love & Dance:

Além da dinâmica diferenciada, a plateia estrelada do Love & Dance vai fazer a atração ainda mais emocionante! O programa estreia no dia 8 de junho, a partir das 18 horas, mas você já pode ficar por dentro de alguns dos nomes que vão aparecer na tela junto com Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marisa Orth!