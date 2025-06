Qual ritmo musical embala seu romance no Love & Dance? Faça o teste e descubra o estilo que vai fazer você dar match com o mozão Quizzes|Do R7 02/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/06/2025 - 02h00 ) twitter

Não se esqueça: o programa estreia no dia 8 de junho Antonio Chahestian/RECORD

O Love & Dance promete muita emoção na tela da RECORD com uma dinâmica super especial! O programa, que une dança e romance, estreia do dia 8 de junho, a partir das 18 horas. A atração é um dating show, e dará a chance de solteiros conhecerem seus futuros amores dançando no palco. Se você fosse participar, qual tipo de música escolheria para o momento?

Como a música é um fator importante para que o flerte dê certo, preparamos um teste para que o público descubra o estilo musical ideal para brilhar no programa. Será que você sabe qual é o seu?

Faça o quiz:

Este quiz ainda não está disponível.

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Love & Dance! Veja sete motivos para se apaixonar pelo novo programa da RECORD

O Love & Dance está chegando com tudo na tela da RECORD! O programa estreia no dia 8 de junho, com Rafa Brites e Felipe Andreoli no comando. Confira sete motivos para se apaixonar pela atração!