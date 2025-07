Você se lembra de todos os matches do Love & Dance? Faça o teste e comprove que é bom de memória e de romance Quizzes|Do R7 16/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divirta-se recordando momentos do programa Reprodução/RECORD

Os matches são muito aguardados nos episódios do Love & Dance! Eles acontecem com casais cheios de química, e até com participantes que ninguém esperava que dariam certo. Ao longo da temporada, vários solteiros arrumaram um par no programa, você se lembra de todos?

Preparamos um quiz especial para você testar sua expertise em matches. Será que você é um pupilo ou pupila da Marisa Orth?

Faça o teste:

Este quiz ainda não está disponível.

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus?Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Dicionário Love & Dance! Confira os termos mais usados no dating show

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Que tal ficar por dentro dos termos mais falados no Love & Dance? O dicionário do dating show promete solucionar todas as suas dúvidas sobre as palavras ditas no programa. Divirta-se!