'É a volta do romance na TV', aponta Rafa Brites sobre o Love & Dance Ao lado de Felipe Andreoli, a apresentadora do dating show respondeu perguntas diversas sobre o programa Entrevistas|Do R7 07/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h00 )

Não perca a estreia do programa neste domingo (8) Antonio Chahestian/RECORD

Rafa Brites e Felipe Andreoli já formam uma dupla de sucesso no Power Couple Brasil, mas pretendem conquistar ainda mais o coração do público no Love & Dance! O dating show estreia neste domingo (8), a partir das 18 horas. Para deixar os fãs ainda mais ansiosos, a Comunicação da RECORD preparou uma entrevista exclusiva com os apresentadores.

Confira:

Vocês vão apresentar um programa com um formato novo. É um dating show, que mistura dança com flerte. Como vocês se prepararam para comandar esse tipo de gênero?

Rafa: Eu falei: gente, eles querem acabar com o meu emocional! Chegar na RECORD como apresentadora já é uma emoção gigante. Estar ao lado do meu parceiro de vida dividindo essa estreia mexe ainda mais com o meu coração. E, para completar, tem essas danças maravilhosas! A gente torce, a gente chora, a mão fica gelada... É tudo muito emocionante. E, ao mesmo tempo, traz uma inocência, uma pureza do amor, do romantismo. A gente acredita nisso, sabe? Depois de 15 anos juntos, seguimos acreditando.

Andreoli: Por característica mesmo, quando trabalhei em formatos que já existiam, evitava assistir a outras versões para não pegar referências e acabar copiando. Acho importante dar a nossa cara. Uma experiência totalmente diferente do Power Couple. Em outros países, esse formato não era apresentado por casais, então quisemos imprimir a nossa personalidade. Vai ser um desafio!- O ‘Love’ eu garanto, agora o ‘Dance’ é com ela (risos). Acreditando.

‌



Como tem sido dividir a apresentação do programa com Marisa Orth, uma artista tão consagrada e com uma trajetória marcante na televisão?

Rafa: É uma honra trabalhar com a Marisa Orth. Ela é um fenômeno! Chega e dá uma aula de simpatia, percepção... Traz toda a bagagem cênica dela, o humor, a inteligência. A gente formou um trio: eu, o Felipe e ela. E ver os participantes se conhecendo ali no palco, pela primeira vez, com dança, é muito tocante.

‌



Vocês acreditam que a dança realmente pode criar essa conexão que leva ao amor? Pensaram nisso durante as gravações?

Rafa: Com certeza! Eu sou da época dos bailinhos, das festinhas de dança. Era aquele friozinho na barriga de esperar quem ia te tirar para dançar. Isso se perdeu um pouco, né? Hoje tudo começa pelo digital. Você conhece alguém, vai no Instagram e já sabe tudo da vida da pessoa. Aqui, no programa, é diferente. As pessoas se encontram sem saber nada uma da outra. É só olho no olho, energia, intuição... Isso resgata algo muito bonito e necessário.

‌



O Love & Dance faz você voltar a acreditar na conquista, no flerte e no amor (Felipe Andreoli)

Andreoli: E não tem como ficar neutro vendo. A gente se pega torcendo, e se emocionando, querendo que o casal dê certo. E são casais muito diversos: jovens que estão cansados de aplicativos, pessoas 60+, gente que foi casada por 30 anos e quer reviver o frio na barriga... O programa tem várias dinâmicas: uma solteira dança com dois solteiros, escolhe um; ou um homem dança com duas mulheres, por exemplo. Às vezes, parece que vai rolar, mas não rola. É imprevisível. O Love & Dance faz você voltar a acreditar na conquista, no flerte e no amor.

E como vocês dois se conheceram, também foi dançando?

Andreoli: Não! Foi bem no estilo dos dias de hoje, mesmo: pela internet. (risos) Nosso primeiro encontro foi super simples. Uma sorveteria, numa segunda-feira à tarde. Sem pressão, só bate-papo. Na época, não tinha Instagram, Tinder, nada disso. A gente conseguiu viver um pouco daquele romance de verdade.

Rafa: É, foi no Facebook! Eu adicionei ele, ele achou “gata” (risos), e a gente começou a conversar no chat.

O programa vai ao ar aos domingos, no fim da tarde. Vocês acham que o público vai se envolver emocionalmente com o formato?

Rafa: Com certeza. É um programa que tem tudo para reunir a família. A música é linda, as trilhas sonoras são muito bem escolhidas - vai de tango a forró. As coreografias são incríveis. É a volta do romance na TV. Um programa de domingo, às 6 da tarde, para acreditar no amor. E a gente está muito feliz de fazer parte disso.

Andreoli: O palco é deslumbrante. Tem uma mistura de cinema, vintage, um cenário próprio para cada dança com um telão de LED enorme, fumaça, chão interativo... É impossível assistir sem se emocionar. Quem assistir e não sentir nada, é porque não tem coração.

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Spoiler! Descubra alguns dos convidados ilustres do Love & Dance:

Além da dinâmica diferenciada, a plateia estrelada do Love & Dance vai fazer a atração ainda mais emocionante! O programa estreia no dia 8 de junho, a partir das 18 horas, mas você já pode ficar por dentro de alguns dos nomes que vão aparecer na tela junto com Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marisa Orth!