Marisa Orth repercute momentos divertidos do Love & Dance e revela: ‘Tenho uma missão de alegrar as pessoas’ A atriz vai estrear como comentarista do programa na tela da RECORD Esquenta|Do R7 03/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marisa vai divertir o público nos comentários do dating show Reprodução/Instagram

Divertida e alto-astral, Marisa Orth conversou com o Domingo Espetacular sobre o novo dating show da RECORD, Love & Dance, que estreia neste domingo (8). A atriz recebeu a repórter Fabiana Oliveira em casa, e contou todas as novidades do programa, além de relembrar grandes sucessos da carreira de 40 anos.

Elas iniciaram o bate-papo com o bordão ‘cala a boca, Magda’, da personagem emblemática de um programa humorístico. A atriz deu risada lembrando que é normal ser parada na rua com um ‘cala a boca’ de algum desconhecido, mas a fala sempre vem acompanhada de sorrisos e alegria: “Quando é assim, é uma delícia”, brincou.

Sobre a profissão, ela não tem dúvidas de que escolheu o caminho certo: “Acho que nasci... Quem sou eu para falar? Acho tão pretensioso, é tudo tão pretensioso. Mas eu sinto que tenho uma missão de alegrar as pessoas. O ‘ser ator’ é uma espécie de missão.”

Fabiana lembrou que quem descobriu o lado bem-humorado de Marisa foi um amigo querido, o ator Miguel Falabella. Ela concordou: “Ele me ensinou que sou engraçada, me fez assumir, eu não aceitava, não! Sou boa atriz dramática, sei fazer chorar. Mas também sou muito boa de comédia, tenho que assumir isso”, apontou.

‌



Segundo Marisa, ela sempre soube que seria famosa, e desde criança já entrava nos lugares cumprimentando todos os presentes. A atriz lembrou com graça as reações da mãe vendo ela toda popular. Hoje, com um filho de 26 anos, observa: “Sou o que pude ser. Quem falar que criar filho é molezinha, é porque nunca teve um. É muito desafiador”, apontou, sobre a criação de João.

Marisa acredita que “ser mãe e ter culpa é quase um pleonasmo”, afinal, todas acreditam que deveriam passar mais tempo com os filhos: “Ele viajava muito comigo, o quanto pôde, viajou comigo para teatro, cinema”, explicou. E não é que o filho pegou gosto pela arte? Atualmente, João é cineasta!

‌



Love & Dance

A atriz vai estrear como comentarista fixa do novo programa da RECORD, ao lado dos apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites. Marisa define a atração como ‘reality de encontros românticos através da dança’, e se diz muito feliz com o trabalho: “É muito delicioso. Imagina? Me contrataram para fazer fofoca!”.

Segundo ela, o público vai conhecer participantes de todas as idades, dos 20 aos 70 anos: “Vão, pela primeira vez, se encontrar no palco, na nossa frente, e vão se olhar. A coreografia sempre tem uns lances deles não se verem logo de início. Quando vê a cara, já dá uma emoção. No final da dança eles dizem se querem se ver de novo ou não, se deu match ou não”, contou animada.

‌



Apesar de adorar os momentos em que os casais se formam, Marisa revelou que adora o contrário também: “Estou lá na condição de fofoqueira oficial. [...] É muito divertido quando não dá match, acho que é mais divertido até! Não é concurso de dança, não são grandes bailarinos. Tem gente que dança muito legal, mas tem gente que não. Então é muito engraçado quando dá tudo errado!”

Animados? A grande estreia é neste domingo (8), a partir das 18 horas!

Reveja a entrevista:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Spoiler! Descubra alguns dos convidados ilustres do Love & Dance:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Além da dinâmica diferenciada, a plateia estrelada do Love & Dance vai fazer a atração ainda mais emocionante! O programa estreia no dia 8 de junho, a partir das 18 horas, mas você já pode ficar por dentro de alguns dos nomes que vão aparecer na tela junto com Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marisa Orth!