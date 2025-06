‘Falar de romance me deixa à vontade’, diz Marisa Orth sobre estreia no Love & Dance Em novo desafio na TV, atriz comenta bastidores do programa, relação com o público e aposta no sucesso do formato Esquenta|Do R7 06/06/2025 - 12h34 (Atualizado em 06/06/2025 - 12h34 ) twitter

Marisa Orth está de volta à televisão como comentarista fixa no Love & Dance Edu Moraes/RECORD

Marisa Orth está de volta à televisão em um novo papel: o de comentarista fixa no dating show Love & Dance, que estreia neste domingo (8), a partir das 18h. Conhecida por sua versatilidade e irreverência, a atriz se junta semanalmente a convidados especiais, trazendo seu olhar bem-humorado para os encontros amorosos que movimentam o palco do programa. Em entrevista, ela fala sobre o convite da emissora, a dinâmica da atração e sua conexão pessoal com o tema.

Como foi receber o convite da RECORD?

Marisa Orth: O convite foi muito legal. Eu adorei o programa e já fui topando, porque realmente me encantei pelo formato. É uma graça de programa. Não tenho muita experiência com reality, porque sempre trabalhei mais com ficção.

Como foi sua interação com o casal Rafa e Felipe? O que achou do formato?

‌



Marisa Orth: Gosto muito da Rafa e do Felipe. É um casal que tenho carinho, admiração, adoro a história de amor deles, os filhos. São muito simpáticos. Isso contou bastante para eu ficar à vontade. E eu gosto de falar de romance. Gosto de fazer piada com isso. É um tema que une, nunca se esgota. Eu digo que no quesito romance todo mundo fica igual. Não tem idade, história de vida, classe social, formato, etnia, todo mundo é parecido, fica todo mundo nervoso, com frio na barriga, com a mão suando, como se fosse o primeiro encontro. Gosto de revisitar essas coisas que nos unem.

Qual balanço você faz das gravações?

‌



Marisa Orth: Senti que a plateia vem junto pra caramba. O nosso termômetro é a plateia. Todo mundo se envolve. Tem torcida e, se deu match, fica todo mundo feliz. Você vê jurado chorando.

Sua experiência cênica ajudou você nesse desafio como comentarista fixa do Love & Dance?

‌



Marisa Orth: Eu me considero uma atriz, uma comediante. Não sou jornalista, então falo do que eu sei e do que eu curto. E isso me dá um salvo-conduto. Eles me chamaram pela minha informalidade. Gosto de bater papo. Sou a que puxa papo no elevador, no táxi. O homem do Uber me conta a vida dele toda numa corrida de 15 minutos. Eu sou conversadeira, e acho que é isso que também atraiu o programa para me chamar. Consigo improvisar, fazer umas piadas. Eu tenho essa habilidade e esse prazer. Adoro falar de romance. Posso não conhecer a pessoa, mas quero saber se ela é casada ou solteira. Estou me sentindo bem à vontade.

Qual a expectativa para a estreia?

Marisa Orth: A expectativa é de sucesso total. É um programa de domingo, que todo mundo vai se identificar. Vai dar match com o público. O tema não se esgota, é muito gostoso. E é dança, namoro, paquera, flerte, para todas as idades.

O que você achou dos participantes?

Marisa Orth: É tão bacana que já veio casal de 20 e poucos anos e casal de 70 e poucos anos. Isso é muito legal. É um programa muito inclusivo. E por isso que eu acho que o público todo tem chance de se identificar.

Love & Dance, com exibição aos domingos, a partir das 18h, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção artística de Cesar Barreto.

