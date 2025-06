Suzana Alves e Marco Luque marcam presença na estreia do Love & Dance neste domingo (8) Com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli, e participação fixa de Marisa Orth, o dating show transforma o primeiro encontro em uma experiência sensorial Esquenta|Do R7 04/06/2025 - 14h15 (Atualizado em 04/06/2025 - 14h15 ) twitter

Love & Dance estreia com apresentação de Rafa Brites e Felipe Andreoli e participação fixa de Marisa Orth Edu Moraes e Antonio Chahestian/RECORD

Os domingos da RECORD entram em clima de romance a partir de 8 de junho, em plena semana do Dia dos Namorados. O dating show Love & Dance estreia com uma proposta inovadora: transformar o primeiro encontro em uma experiência sensorial e emocional, usando a dança como linguagem do amor. O formato, inédito no Brasil, será comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli, com Marisa Orth como comentarista fixa, avaliando as performances. A cada semana, dois convidados se juntarão ao time do programa para analisar as apresentações.

No episódio de estreia, os casais se apresentarão ao som de grandes sucessos que prometem emocionar e empolgar o público. As coreografias serão embaladas por Die With a Smile, numa fusão poderosa de Lady Gaga e Bruno Mars; pela energia contagiante de The Way You Make Me Feel, de Michael Jackson; pela delicadeza romântica de Perfect, de Ed Sheeran; e pela clássica brasilidade de Tiro ao Álvaro, na icônica interpretação de Elis Regina e Adoniran Barbosa. A mistura de estilos e sentimentos marcará o início de uma competição repleta de dança, conexão e grandes histórias. Para comentar cada passo e interação dos casais, os convidados especiais da semana serão o humorista Marco Luque e a atriz Suzana Alves.

Na dinâmica do programa, os casais são escolhidos com base em afinidades descritas por eles durante a pré-seleção. O diferencial é que um não conhece o outro até o momento da apresentação. Antes disso, cada um aprende, sozinho, uma coreografia criada pelos profissionais de dança Carol Crespo e Paulo Victor, com direção de Kátia Barros. Os ensaios acontecem separadamente, em locais diferentes, para manter o mistério.

O primeiro encontro acontece somente no palco, ao som da música que ambos ensaiaram. É quando eles se veem pela primeira vez — sem conversa, sem redes sociais, sem nenhuma informação prévia. Apenas o toque, o olhar e a sintonia dos movimentos contam. Depois da apresentação, cada um decide se quer rever o par para um encontro real, fora das câmeras. A ideia é descobrir se a química da dança também existe na vida real.

Inspirado em programas de sucesso no exterior, Love & Dance é um formato inédito na TV brasileira. Mais do que entretenimento, é um experimento afetivo que propõe um novo olhar sobre os relacionamentos, com participantes de diferentes idades, bagagens de vida e, nem sempre, com experiência na área da dança.

Love & Dance, com exibição aos domingos, a partir das 18h, é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção-geral de Marcelo Amiky e direção artística de Cesar Barreto.

