‘Química é muito importante’, avalia Rafa Brites sobre os possíveis casais do Love & Dance

E você, acredita em amor à primeira dança? Reprodução/Instagram

Love & Dance estreia neste domingo (8), a partir das 18 horas, na tela da RECORD! Sob o comando de Rafa Brites e Felipe Andreoli, o programa promete muitas emoções ao unir solteiros que nunca se viram em coreografias românticas, e se eles gostarem um do outro, podem sair do palco juntinhos, prontos para um segundo encontro. Os apresentadores bateram um papo com o Domingo Espetacular sobre o dating show.

“Ainda bem que a gente se garante no love, hein amor?”, brincou Rafa, alegando que o casal não é bom de coreografia. Apesar disso, eles esbanjam sintonia no amor, e se encaixam perfeitamente na proposta do programa.

A repórter Fabiana Oliveira quis saber se um amor pode realmente começar com uma dança, e Andreoli opinou: “Quando a gente recebeu o que seria o programa, fiquei com um pezinho atrás. As pessoas vão chegar lá, se olhar, e vai dar um negócio? Dá! É impressionante”, afirmou.

Rafa foi além na resposta: “Sou da época que nas festinhas a gente dançava, essa era a ideia. Você ficava esperando o menino que você gostava da sala te chamar para dançar e era música lenta. Acho que a dança tem esse charme, tem o lance da química, química é muito importante no love!”

Concorda?

Se liga:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Spoiler! Descubra alguns dos convidados ilustres do Love & Dance:

