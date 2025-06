Playlist Love & Dance! Acesse e descubra as faixas que vão embalar as coreografias do programa O dating show estreia neste domingo (8), na tela da RECORD Esquenta|Do R7 05/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/06/2025 - 02h00 ) twitter

Inspire-se com a trilha sonora do programa Arte/R7

Que tal entrar no clima do Love & Dance antes mesmo da estreia, que acontece neste domingo (8)? Divirta-se com a playlist do programa no Spotify, com 21 faixas românticas especiais para você se apaixonar pelo dating show. A trilha sonora do seu próximo encontro está aqui!

A playlist conta com hits pop, baladas cheias de sensualidade, samba, MPB, forró e sucessos animados. E se você prefere escolher por artista, também vai descobrir vários cantores incríveis, como Lady Gaga, Bruno Mars, Dominguinhos, Elis Regina e Luis Miguel.

Inspire-se com a trilha sonora!

Acesse a playlist:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Publicidade

