'A proposta é gerar encontros autênticos': veja o que dizem os especialistas do Love & Dance Equipe de profissionais do programa abriu o coração sobre a experiência Esquenta|Do R7 07/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/06/2025 - 02h00 )

Os profissionais fazem os participantes brilharem no palco Reprodução/Instagram

O Love & Dance é composto por solteiros em busca de um amor, que vão ter a possibilidade de engatar um romance através da dança, mas vale ressaltar que os participantes não são dançarinos profissionais. Para arrasarem no palco, eles contam com o suporte da equipe de coreografos do dating show. Em entrevista para a Comunicação da RECORD, os especialistas abriram o coração sobre a experiência.

Kátia Barros, diretora de coreografia do programa, explicou: “Meu trabalho propõe uma criação baseada na escuta e valorização das narrativas individuais de cada participante, revelando singularidades e potencializando conexões. A proposta é gerar encontros autênticos, ’matches’ entre trajetórias e afetos, fazendo da dança um espaço de troca e descobertas.”

E a diretora conta com uma equipe de destaque. A coreografa Carol Crespo já venceu o Dancing Brasil 5 ao lado de D’Black, além de participar de diversos programas de dança famosos.

Para a profissional, o desafio exigiu adaptação, flexibilidade e mudanças coreografias a partir das necessidades e dificuldades de cada participante: “Além de criatividade de construir algo interessante para a televisão, aliando o mistério, a história de cada um e que, ao mesmo tempo, promova essa conexão e o envolvimento de duas pessoas, encantando o outro pela coreografia. A prioridade é a conexão e o envolvimento para além do movimento e da performance”.

O coreografo Paulo Victor também participou do Dancing Brasil 5, e foi finalista com Bia Feres. No currículo, o profissional conta com diversas passagens em programas de sucesso.

Segundo Victor, a experiência no Love & Dance foi profunda: “Quando você lida com pessoas que não são artistas ou que nunca vivenciaram a dança de alguma forma, você tem pessoas reais, que não enxergam a dança com vaidade ou ego e sim como uma ponte de conexão com o ‘desconhecido’.”

Ele completou: “A dança é uma ferramenta para se conhecer e se conectar no palco. Não é um programa sobre a dança e sim sobre conexão e amor. O erro ou o acerto não importa, desde que eles estejam conectados do início ao fim da música”.

Veja publicação de Carol sobre os bastidores:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia no dia 8 de junho, às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

