Linguagem romântica! Saiba como amor e dança evoluíram juntos ao longo dos anos

O público vai se emocionar com o novo programa Reprodução/RECORD

A nova chamada do Love & Dance mostra uma verdadeira linha do tempo da dança a dois! O programa estreia neste domingo (8), a partir das 18 horas, e promete unir solteiros por meio de coreografias românticas. Veja provas de que dança e coração seguem o mesmo compasso!

O vídeo começa com uma viagem no tempo: “No século 18, a valsa marca o início da dança a dois. Mais do que um movimento, essa era a linguagem do amor. E assim foi com o tango, o samba. Então veio o rock com seus passos desapegados, e o brilho dos dançarinos na Era Disco.”

E termina com uma constatação: “O tempo passou, mas tem algo que não muda, dançar agarradinho ainda é a escolha dos casais. Está chegando o programa que vai conectar parceiros no compasso da dança, e quem sabe, no ritmo da paixão!”

Não perca a estreia do dating show neste domingo (8), e experimente as emoções de assistir ‘primeiros encontros’ de camarote. Quem sabe o público não vira testemunha de grandes amores?

Assista à chamada:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance estreia neste domingo (8), às 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Spoiler! Descubra alguns dos convidados ilustres do Love & Dance:

Além da dinâmica diferenciada, a plateia estrelada do Love & Dance vai fazer a atração ainda mais emocionante! O programa estreia no dia 8 de junho, a partir das 18 horas, mas você já pode ficar por dentro de alguns dos nomes que vão aparecer na tela junto com Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marisa Orth!