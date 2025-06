Yumi se emociona ao lembrar dança com Walter: ‘Me senti segura e amada, parecia cena de filme, o tempo desacelerou’ A fisioterapeuta protagonizou um match encantador no Love & Dance Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 25/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/06/2025 - 02h00 ) twitter

Yumi abriu o coração sobre o match com Walter Reprodução/Instagram

Quem já sentiu o coração acelerar com o toque de outra pessoa vai entender o turbilhão de emoções que a fisioterapeuta Vanessa Yumi experimentou no Love & Dance. A participante foi descrita por Rafa Brites como uma princesa, e de fato, protagonizou um momento cinematográfico no palco. Em entrevista ao site oficial, ela contou todos os detalhes do dating show, do match, e da carreira.

Yumi revelou o que motivou a inscrição no programa: “Foi justamente o fato de amar viver experiências diferentes, intensas e que me tragam um novo olhar sobre arte, movimento e conexão. Sempre fui movida por tudo que envolve corpo, emoção e novas formas de expressão. E tem mais, eu sempre amei palco, luzes, holofotes e câmeras! Então, quando soube do programa, pensei, por que não viver uma cena de Hollywood na vida real?”

Para a fisioterapeuta, cada segundo valeu a pena: “A experiência foi incrível desde o começo! Cheia de novidades, surpresas e com aquela mistura de leveza e desafio que eu amo. Eu me diverti muito, curti cada segundo e vivi como se não houvesse amanhã. Foi realmente um daqueles momentos que marcam a vida!”

Yumi pôde dançar com dois pretendentes, mas sentiu o coração bater mais forte com o professor de dança Walter Luccas, com quem deu match: “A conexão foi muito real, intensa, verdadeira e bonita. Foi tudo muito leve, cheio de entrega e com uma energia muito gostosa entre a gente. Mas a gente sabe, né, depois que as câmeras desligam, a vida é outra. Vem a rotina, o trabalho, a distância, e tudo isso faz parte”, contou.

E é claro que ela abriu o jogo sobre o romance: “O que posso dizer é que seguimos nos conhecendo, de um jeito muito único, no nosso tempo e do nosso jeito. Estamos vivendo essa troca de uma forma muito real e com qualidade, principalmente no off, longe da exposição, para que cada momento tenha ainda mais significado”.

Vale lembrar que o casal ganhou um jantar romântico no restaurante de Joaquim Lopes, convidado especial do episódio. Eles foram aconselhados a aguardarem a exibição do programa antes de marcar: “Agora que tudo já foi ao ar, o jantar tá caminhando e, em breve, vai ser agendado. Quem sabe o próximo capítulo dessa história seja à mesa?”

Yumi conquistou o público com um jeitinho todo especial e vem recebendo diversos comentários sobre o programa. Ela revelou que as perguntas mais frequentes são sobre o match: “Muitas carinhas novas têm chegado no meu Instagram. Principalmente as meninas… Elas estão super curiosas! As perguntas que mais recebo são, ‘e aí, deu certo com ele?’, ‘vocês estão juntos ainda?’, ‘quando vai ser o casamento?’ (Risos). Tem até quem já esteja sonhando com a festa!”

Também tem gente perguntando como foi a experiência de dançar com dois parceiros e uma chuva de elogios sobre a entrega nas danças: “Várias mensagens de gente dizendo que se inspirou a viver mais intensamente os próprios encontros. Tá sendo uma troca muito divertida e cheia de carinho”, apontou.

Naquele instante, algo dentro de mim simplesmente mudou. Foi como se, num segundo, o meu corpo reconhecesse uma história que a minha mente ainda não sabia (Yumi sobre a dança com Walter)

Love recheado de emoções

O público notou o semblante de Yumi se transformando na dança, e ela relembrou: “Tem uma coisa que eu nunca vou esquecer, o meu ponto de vista naquele primeiro toque. Eu ainda nem tinha visto o rosto dele, não sabia quem era… Mas naquele instante, algo dentro de mim simplesmente mudou. Foi como se, num segundo, o meu corpo reconhecesse uma história que a minha mente ainda não sabia.”

A fisioterapeuta recorda com emoção cada detalhe do momento: “Quando senti aquele toque, ele não encostou só na minha pele… Ele atravessou. Tocou a minha alma, mexeu em lugares que estavam adormecidos. Foi um arrepio que veio de dentro para fora. Uma sensação estranha e bonita de familiaridade, como se eu já conhecesse ele de algum lugar, mesmo sem nunca tê-lo visto antes”, completou.

Yumi e Walter se conectaram de uma forma muito forte: “E aí veio o abraço, justamente num trecho muito específico da música, ele me puxou para perto, senti as batidas do coração dele, me senti segura e amada. Parecia cena de filme, o tempo desacelerou, tudo ficou em câmera lenta dentro de mim. Aquele abraço foi muito mais do que físico… Teve verdade, presença, intenção. E uma entrega que me marcou de um jeito que eu não consigo explicar, só sentir. Foi ali, naquele abraço, que ele me ganhou.”

Do Love & Dance para a vida, as participantes viraram amigas Reprodução/Instagram

Match com as amigas

Além de sair com um possível romance na manga, Yumi também garantiu três super amigas no programa e muitas trocas legais com a produção: “O meu maior presente foi a amizade com as meninas com quem eu dividi o camarim no dia da gravação, Camila, Sonali e Layne. Passar aquele dia com elas foi incrível! Mulheres divertidas, alegres e cheias de histórias para contar. A nossa sintonia foi instantânea, leve e muito verdadeira. E essas amizades, com certeza, eu levo para vida!”

Carreira bombando

Assim como no programa, Yumi dá tudo de si na vida profissional: “Meu maior sonho é continuar usando o movimento como ferramenta de cura, conexão e transformação. Sou fisioterapeuta, especialista em Thai Massagem, professora de cursos, e também tenho um Instituto de Fisioterapia em São Paulo. Viajo pelo Brasil dando workshops e cursos de movimento e consciência corporal. Podem esperar muitos projetos que unem saúde, arte e emoção. E quem sabe mais experiências dançantes por aí também!”

E o leque de possibilidades na carreira vai além: “Tem um sonho a médio e longo prazo que pulsa muito forte em mim, tornar o meu Instituto uma referência na formação de bons profissionais. Quero criar oportunidades para que pessoas carentes tenham acesso à educação de qualidade na área da saúde e bem-estar. A ideia é oferecer cursos gratuitos — ministrados por mim ou pela minha equipe — para ajudar essas pessoas a terem uma profissão digna, uma nova fonte de renda e, quem sabe, até oportunidades de estágio e crescimento dentro da própria área”, explicou.

Para Yumi, seu legado será próspero: “Quero entregar ferramentas reais, abrir portas e transformar vidas através do conhecimento, do toque e do cuidado”.

