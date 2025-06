Borboletas acordadas? Yumi e Walter celebram match emocionante: ‘Eu já sabia!’ O novo casal ainda ganhou um jantar no restaurante de Joaquim Lopes Novidades|Do R7 22/06/2025 - 21h01 (Atualizado em 22/06/2025 - 21h01 ) twitter

Torceu pelo match do casal no dating show? Reprodução/PlayPlus

O terceiro episódio do Love & Dance rendeu um único match... Que valeu por mil! A fisioterapeuta Vanessa Yumi, de 39 anos, e o professor de dança Walter Luccas, de 40 anos, flutuaram na dança, entregaram sedução e encontraram um amor no palco. Ela ainda pôde dançar com outro solteiro, mas não teve dúvidas, seguiu com Walter para o segundo encontro.

Animada, Yumi encantou os apresentadores, os convidados e o público de cara, e definiu sua profissão de fisioterapeuta como “cura, arte e movimento”.

Ela disse que a dança faz parte de sua essência, mas enfrentou momentos difíceis para seguir fazendo o que ama: “Tive um relacionamento muito narcisista, onde ele me podou em tudo, não podia sair para dançar, me vetou de tudo, até de ver minha família. Então, hoje, o que eu mais preso em um relacionamento é a liberdade”.

Walter teve um casamento de oito anos, e é pai de dois filhos. Ele está há quatro anos solteiro, a procura de mais um amor, e tem relacionamento sério com a dança: “Meu primeiro contato com a dança foi aos 14 anos, na escola, passei a estudar mais em uma academia e nunca mais parei. Trabalho com isso e vivo disso!”

Os dois flutuaram no palco ao som de Can’t Take My Eyes Off You, de Frankie Vallie, e como diz a música, não conseguiram tirar os olhos um do outro!

Yumi teve a oportunidade de dançar com mais um parceiro, o DJ Rodrigo Mantega, de 41 anos. Apesar da simpatia, ele não conseguiu conquistar o coração dela na dança.

A participante disse que gostaria de sentir suas borboletas adormecidas acordando no estômago, e quando retornou para o palco, Yumi foi certeira ao escolher Walter: “Logo depois das duas [danças], eu já sabia!” Pocah, Marisa Orth e Joaquim Lopes fizeram o ‘Bolão do Amor’, e erraram feio, apostando no DJ.

Walter foi chamado de volta para o palco, e o ‘sim’ veio! Os apresentadores e os convidados comemoraram o primeiro match do episódio: “É tetra!” Yumi explicou a decisão: “Senti que a dança encaixou muito”, revelou.

Marisa quis saber onde será o próximo encontro, e Walter deu a sugestão de um jantar. Rafa Brites e Felipe Andreoli não perderam tempo, já arrumando uma noite especial para o casal no restaurante de Joaquim, o Oripi. Ele concordou: “Quando vocês querem ir? A gente resolve!”

Juntinhos nos bastidores, Walter contou que o maior ponto de conexão foi o abraço na dança. Já Yumi, revelou quando sentiu que daria match: “O toque da mão dele na minha pele, o beijo na minha mão, já começou a arrepiar tudo! E a cereja do bolo foi o abraço”.

Veja o momento:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

