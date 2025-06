Segredo na pista! Saiba como são montadas as coreografias dos participantes do Love & Dance Carol, Kátia e PV constroem cada pedacinho da história contada no palco Bastidores|Do R7 20/06/2025 - 10h49 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h49 ) twitter

No dating show, a dança vai muito além da coreografia Reprodução/Instagram

Por trás de uma dança, existe história, estudo e trabalho duro! As coreografias do Love & Dance são criadas e treinadas por profissionais que colocam os sentimentos em cada movimento da dança. Eles revelaram todos os detalhes do trabalho em vídeo especial para as redes sociais.

A coreografa Carol Crespo contou que tem vivido processos incríveis no dia a dia com os participantes. Ela explicou que os solteiros precisam primeiro se conectar com o próprio corpo, para depois conseguirem uma conexão especial com o parceiro ou parceira, que nunca viram.

E como eles aprendem a coreografia? Ela contou: “A gente tem normalmente dois encontros, basicamente é como se eles aprendessem essa coreografia em duas horas e meia, e depois a gente só se encontra no palco ensaiando com o cenário e câmeras.”

Paulo Vitor, o PV, também é coreografo do programa e revelou uma curiosidade: “Normalmente a gente tem essa perspectiva do participante antes mesmo desse primeiro encontro, já chegamos sabendo quem são essas pessoas. Muitos não têm realmente conhecimento de dança, alguns têm um pouco mais dessa vivência”.

Segundo Paulo, a coreografia conta uma história, e usa o cenário do programa como apoio: “A gente encontra ali várias possibilidades de histórias a ser contadas naquele palco”, disse.

Kátia Barros é a coordenadora de dança do dating show, e está sempre atenta aos ensaios: “O mais importante é a gente conseguir achar uma coreografia em que eles [participantes] possam manter a conexão”, ressaltou.

A profissional explicou sua função no programa: “Meu trabalho é ajudar nessa roteirização. No olhar com cada pessoa que a gente pesquisa. E a partir daí a gente fica pensando e imaginando como pode abordar isso de maneira que ela ou ele possa se sentir confortável”

Kátia ainda abriu o coração sobre um grupo de participantes em especial: “Observar que pessoas que já tiveram casamentos, ou que são viúvas, ou se separam. Essas pessoas continuam ali com a força da paixão e da vida dentro delas. E elas vêm para cá para encontrar outra pessoa, um companheiro, uma parceira, dançando. Elas estão mostrando para a gente que o amor não acaba. Acho que observando bem esse ponto, acho que é o ponto mais especial para mim no programa!”

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Publicidade

