Vem aí! Veja spoilers dos looks de Rafa Brites e Felipe Andreoli no Love & Dance As gravações dos novos episódios seguem a todo vapor com figurinos belíssimos Bastidores|Do R7 02/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/08/2025 - 02h00 )

Rafa Brites e Felipe Andreoli sempre brilham com visual poderoso Reprodução/Instagram

Para quem está com saudades de acompanhar o Love & Dance, trouxemos spoilers! Os figurinos da nova leva de episódios estão deslumbrantes. Mais brilhantes e cheios de glamour, os looks de Rafa Brites e Felipe Andreoli prometem ser um show à parte no programa.

Durante as semanas de gravação, os apresentadores deixam escapar detalhes das roupas que vão usar no dating show. Rafa já apareceu com vestidos grifados de diversas modelagens, mas todos com algo em comum: brilho! Ela já usou peças cobre, prateadas, com pedrarias e aplicações. Imagine esses looks reluzentes no palco do programa? Ela vai estar mais linda do que nunca!

Andreoli não tem o costume de compartilhar fotos dos looks na internet, mas há alguns dias, publicou um post misterioso com um visual de cair o queixo: “Depois de 45 anos usei um colete com terno. Me deixou lindo e humilde”, brincou. Será que esse é o look da dança dele com a esposa?

Confira:

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Quente! Relembre os beijos que já rolaram no palco do Love & Dance

