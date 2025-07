Ansiedade! Rafa e Andreoli compartilham expectativas para performance no Love & Dance O apresentador chegou a dizer que seria mais fácil aprender a lançar dardos Novidades|Do R7 24/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 24/07/2025 - 02h00 ) twitter

Acredita que o casal vai mandar bem na coreografia? Antonio Chahestian/RECORD

O público aguarda ansioso a dança de Rafa Brites e Felipe Andreoli no palco do Love & Dance! Os apresentadores não estão prometendo nada, aliás deixaram as expectativas no chão, mas será que vão entregar tudo e surpreender? Eles compartilharam um vídeo divertido contando a experiência!

Para tudo ficar ainda mais difícil, a produção não deu moleza para os apresentadores. Eles têm apenas duas horas de ensaio, para experimentarem a mesma tensão dos participantes do programa.

Rafa começou o vídeo falando da missão de dançarem juntos no palco, e o maridão completou: “Para mim a missão, né?” Felipe está mais tenso do que se estivesse entrando em uma final de Copa do Mundo: “Uma fobia praticamente, para mim, dançar é algo inimaginável. Seria mais fácil aprender lançamento de dardo, esgrima, costurar. Não consigo pensar nada mais difícil para mim do que dançar!”

A apresentadora brincou: “Você dança muito mal, eu danço... Mal!” Apesar da tensão, Rafa está bastante animada, só gostaria de ter um pouco mais de tempo para ensaiar: “Vamos passar vergonha, certeza!”

Das duas, uma: ou vamos nos divertir com os apresentadores se embananando no palco, ou vamos nos emocionar com uma apresentação surpreendente. Nas duas opções, o público só ganha!

Veja o vídeo:

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

