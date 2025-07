Mistério! Rafa e Andreoli fazem suspense e prometem novidades no Love & Dance O casal mostrou os bastidores das novas gravações do dating show Novidades|Do R7 23/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/07/2025 - 02h00 ) twitter

Curtiu os looks combinando para o novo episódio? Reprodução/Instagram

Vem novidade no Love & Dance! Rafa Brites e Felipe Andreoli mostraram os bastidores do retorno às gravações do dating show, brincaram com os fãs e ainda prometeram surpresa nos novos episódios.

Quando estavam na van, a caminho do estúdio, Felipe contou nas redes sociais que o casal tinha novidades. Rafa brincou: “Tô grávida”, e eles caíram na gargalhada. Nos stories seguintes, o casal mostrou Marco Luque na passagem de texto ao lado de Marisa Orth e do diretor Marcelo Amiky. Será que o humorista veio para ficar?

O fato é que Marco fez sucesso na estreia do Love & Dance, com piadas divertidas e comentários certeiros. Além disso, o humorista tem entrosamento especial com os apresentadores, que são até padrinhos de casamento dele!

O bebê não veio aí, mas um irmão gêmeo, talvez!

Veja as fotos do casamento do humorista:

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Quente! Relembre os beijos que já rolaram no palco do Love & Dance

