Confira o que rola por trás das câmeras no Love & Dance
Produtora do dating show publicou fotos dos bastidores nas redes sociais
Já teve curiosidade sobre o que acontece por trás das câmeras no Love & Dance? O programa é gravado em um estúdio gigantesco com plateia, diversas luzes, equipamentos e uma equipe enorme. A Teleimage, produtora da atração, publicou registros dos bastidores na internet.
No carrossel de fotos é possível ver equipamentos gigantes, câmeras de última geração, aparelhagem de som e concentração total da equipe nas gravações. Vale ressaltar que a Teleimage é a produtora responsável por diversos sucessos da RECORD, como A Fazenda, Power Couple, Game dos 100, e se adequa ao formato de cada um deles em tempo recorde!
Para gravar o Game dos 100, por exemplo, tem até drone para registrar os melhores ângulos e mais de 100 luzes no estúdio. Já no Love & Dance, é necessário captar os detalhes de cada movimento com precisão, além de criar uma atmosfera romântica no ambiente para o amor fluir no palco.
No post, eles escreveram: “Você já imaginou quais são os equipamentos e tecnologias por trás de um projeto como o Love & Dance? Nessa semana vamos contar um pouco sobre as estruturas escolhidas para dar vida a um projeto tão incrível como esse, fiquem ligados!”
Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!
