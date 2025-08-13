Marisa Orth abre o álbum de recordações do Love & Dance: ‘Me fizeram tão feliz’ A comentarista publicou fotos com toda a equipe do dating show Bastidores|Do R7 13/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/08/2025 - 02h00 ) twitter

Marisa Orth publicou post com Andreoli, Rafa Brites, diretores e produção do programa Reprodução/Instagram

Mais alguém está morrendo de saudades do Love & Dance? O programa volta à tela da RECORD neste domingo (17), às 18h15! Enquanto o público aguarda, Marisa Orth abriu um álbum nas redes sociais com fotos do último dia de gravação do dating show. Se liga!

Ela escreveu na postagem: “Ficou faltando resuminho de fotos do final das gravações do glorioso Love & Dance. Alguns dos maravilhosos que me fizeram tão feliz nas gravações deste programa!”

A atriz mostrou fotos com os apresentadores Felipe Andreoli e Rafa Brites, com o diretor Marcelo Amiky, com a camareira Katia Regina, além da galera da produção e até registro com o filhão, o João Orth!

Nos comentários, Rafa chamou a amiga de ‘musa mor’, e Katia escreveu: “Minha estrela preferida!” Os fãs também deixaram suas doses de carinho, uma seguidora soltou: “Love & Dance conquistou o público, vocês arrasam!”

Confira:

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar neste domingo (17). Reveja a temporada no PlayPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

