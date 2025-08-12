Rafa Brites convida fãs para reflexão: ‘Conquistas vêm automaticamente ligadas às renúncias’ A apresentadora do Love & Dance compartilhou pensamentos na internet Novidades|Do R7 12/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/08/2025 - 02h00 ) twitter

Rafa Brites apontou pensamento sobre autocobrança Reprodução/Instagram

Para quem estava com saudades das reflexões que Rafa Brites postava nas redes sociais, podemos dizer que os pensamentos voltaram com tudo! A apresentadora do Love & Dance compartilhou uma linha de raciocínio importante com as fãs na internet, o post gerou diversos comentários e opiniões sobre autocobrança.

Ela começou com um exemplo: “Conquistas vêm automaticamente ligadas às renúncias. Concorda? Vamos pensar numa coisa básica, quero perder peso, então preciso renunciar os vinhos e cervejinhas da semana com meu marido. Aí, quero comer um só, curtir com meu marido, sair, comer um churrasquinho, petisco, ir num barzinho... Ou seja, não vou atingir meu objetivo, certo?”

Indo além, Rafa fez outra suposição: “De repente, para eu conseguir um cargo na minha empresa, precisava ter renunciado de buscar meu filho na escola, não renunciei, fracassei”, explicou.

A apresentadora contou que estava pensando sobre algo que almejava, mas não conseguiu conquistar na vida, quando percebeu: “Parei para pensar em quem tinha conquistado o que eu estava imaginando, essas pessoas renunciaram algo, que nesse caso era privacidade, e é algo inegociável para mim, eu nunca vou renunciar da minha privacidade!”.

Concluindo a linha de raciocínio, Rafa apontou que muita gente acredita que a renúncia é uma atitude nobre, mas às vezes, aquilo que renunciamos é uma prioridade na nossa vida e pode até nos fazer mais felizes do que o próprio objetivo.

Bombaram comentários: “Verdade! Pensando assim, a gente valoriza as nossas escolhas, pois faz sentido viver de acordo com nossos valores e princípios”, disse uma seguidora. Outra apontou: “Eu renuncio crescer mais profissionalmente para cuidar do meu filho meio período, estar presente e acompanhar todas as suas demandas.”

Se identificou com a reflexão?

Confira:

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

