Sucesso! Rafa Brites lança versão física do livro 'Síndrome da Impostora' em Los Angeles A apresentadora do Game dos 100 e Love & Dance terá encontro com as leitoras no dia 6 de setembro nos EUA Novidades|Do R7 11/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 02h00 )

Rafa Brites está fazendo sucesso no exterior também!

Ninguém para Rafa Brites! Depois de uma verdadeira maratona gravando Power Couple, Game dos 100 e Love & Dance ao lado do Felipe Andreoli, a apresentadora embarca para os Estados Unidos a fim de lançar a versão física de seu best-seller ‘Síndrome da Impostora’. Nas redes sociais, ela divulgou o evento!

“Atenção! Você que mora em Los Angeles e também em Nova Iorque, mas agora é o evento para quem mora em LA e proximidades. A gente vai fazer o talk do lançamento do livro Impost-Her Syndrome na Barnes & Noble e eu estou extremamente orgulhosa desse evento", contou animada.

Rafa Brites é autora do best seller Síndrome da Impostora

O e-book já estava disponível em inglês, mas a versão física será lançada no dia 6 de setembro, na Barnes & Noble, a maior livraria varejista do país. O evento é gratuito, mas é necessário se inscrever no site para participar do encontro com a Rafa.

“Vou adorar receber vocês! Estou aqui já na frente da lareira com um dos primeiros exemplares, tem de capa dura também”, disse com os olhos brilhando.

Ao lado de Rafa, mais duas autoras brasileiras estarão no talk: Ana Silvani com Amor em Sagitário, e Cris Casagrande com Cartas para Alguém (Que Eu Conhecia). O evento será moderado pela jornalista Cleide Klock.

Que orgulho da nossa apresentadora, hein?

Publicidade

