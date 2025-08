Fruto do Love & Dance! Yumi e Walter exalam química em challenge de casal nas redes sociais Eles se conheceram no dating show e continuam juntinhos Novidades|Do R7 06/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/08/2025 - 02h00 ) twitter

Yumi e Walter brilham em qualquer desafio juntos Reprodução/Instagram

A história deles começou na tela da RECORD, no terceiro episódio do Love & Dance! Desde então, Vanessa Yumi e Walter Luccas estão juntos e felizes da vida. Nas redes sociais, os internautas adoram acompanhar cada post do casal!

A mais recente publicação deles foi um challenge de casal, um desafio das redes que envolveu ioga e acrobacias, pontos fortes da fisioterapeuta. Walter fez a base e a amada mandou bem na pose nas alturas.

Os fãs adoraram, uma internauta comentou: “Virei fã número 1. Maravilhosos!”

Olha só:

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

‌



