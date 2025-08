Alerta de spoiler! Tici Pinheiro vai agitar o Love & Dance Apresentadora do Hoje em Dia é uma das convidadas especiais da nova leva de episódios do dating show Novidades|Do R7 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 ) twitter

Tici Pinheiro posta detalhes do look para o Love & Dance Reprodução/Instagram

As gravações do Love & Dance estão a todo vapor, e muitos spoilers já começaram a pipocar nas redes sociais para fazer a alegria dos fãs! A nova leva de episódios deve contar com convidados para lá de especiais, que se juntam a Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marisa Orth.

A apresentadora do Hoje em Dia, Tici Pinheiro, postou um carrossel de fotos após marcar presença no programa, e o look escolhido chamou a atenção.

Rafa Brites fez questão de retribuir o carinho da companheira de emissora: “Lady in Red! Amamos você aqui!“.

Direto do Hoje em Dia, Ana Hickmann também prestigiou a colega: “Linda”. Uma seguidora elogiou: “Que espetáculo”. Enquanto outra observou: “Arrasou de vermelho”.

Confira a publicação:

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Veja também: relembre os beijos que rolaram no Love & Dance

