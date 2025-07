Marisa Orth publica spoilers com os próximos convidados do Love & Dance Supla e Bárbara Borges vão marcar presença no dating show Novidades|Do R7 29/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/07/2025 - 02h00 ) twitter

Marisa Orth compartilhou fotos com Supla e Bárbara Borges Reprodução/Instagram

As gravações da nova leva de episódios do Love & Dance seguem a todo vapor! Marisa Orth compartilhou registros da semana movimentada, e acabou deixando escapar spoilers dos próximos convidados do programa. Entre as fotos, Supla e Bárbara Borges apareceram no palco do dating show!

É isso aí: vai ter papito e campeã de A Fazenda nos domingos da RECORD! Babi já tinha compartilhado os bastidores do programa nas redes sociais, mas Supla foi uma verdadeira surpresa para o público. O artista respondeu o post com seu bordão: “C’mmon kids!”

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

