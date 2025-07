Campeã de A Fazenda no Love & Dance! Rafa Brites mostra Bárbara Borges nos bastidores do dating show A atriz é uma das convidadas da temporada e se divertiu na gravação Novidades|Do R7 25/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 25/07/2025 - 02h00 ) twitter

Ansiosos para acompanharem o episódio? Reprodução/Instagram

Tem spoiler de Love & Dance na área! Rafa Brites mostrou nas redes sociais que Bárbara Borges, a grande campeã de A Fazenda 14, foi uma das convidadas do dating show. A atriz também contou sobre a participação para os fãs!

Babi registrou nas redes: “Acabei de gravar minha participação no Love & Dance e eu amei muito! Não posso dar spoilers para vocês, já troquei de roupa a pedido da produção, segurem um pouquinho mais a curiosidade", brincou.

Ela explicou que o episódio tem previsão de ir ao ar em outubro: “Até eu tô curiosa, doida para ver! O programa é muito legal, a Rafa Brites, o Felipe Andreoli, nossa... Eles arrebentam, é incrível, maravilhoso. Ainda com Marisa Orth e Marco Luque, foi muito especial, amei muito ter participado!”

Nos bastidores, Rafa reencontrou a convidada e soltou: “A gente queria muito que você tivesse vindo, ficava todo mundo falando, ‘chama a Bárbara!”. Elas se abraçaram e deixaram todos os fãs curiosos para acompanharem o episódio!

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

O público sempre torce pelos matches no Love & Dance, e os beijos são um verdadeiro presente para essa torcida! Foram seis beijaços ao longo da temporada, você lembra de todos?