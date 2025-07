Marisa Orth estrela ‘Fica Comigo Esta Noite’ ao lado de Miguel Falabella em São Paulo A comentarista do Love & Dance estreou a peça na quinta (24) e fica em cartaz até setembro Novidades|Do R7 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

Miguel Falabella e Marisa Orth têm parceria de longa data Reprodução/Instagram

Com a vida sempre em movimento, Marisa Orth divide o tempo entre as gravações dos novos episódios de Love & Dance, e as apresentações da peça Fica Comigo Esta Noite, ao lado do parceiro Miguel Falabella, em São Paulo (SP). O espetáculo estreou na quinta (24), e fica em cartaz até 14 de setembro.

A peça é uma comédia romântica com texto de Flavio de Souza e direção de Bruno Guida. A temporada de São Paulo acontece no Teatro Bradesco, em Perdizes, sempre à noite. Já o segundo round, estreia no Rio de Janeiro (RJ) a partir do dia 10 de outubro, no Teatro Casa Grande, localizado no Leblon.

Confira detalhes:

