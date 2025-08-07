Novo comentarista: Marco Luque entra para o time oficial do Love & Dance
O humorista conquistou o coração do público na estreia e recebe posto fixo no programa
Para quem amou a participação de marco Luque na estreia do Love & Dance, vem novidade quentinha saindo do forno: o humorista é o novo comentarista fixo do programa! Nos próximos episódios, Luque estará ao ladinho de Marisa Orth dando os melhores palpites do dating show, que continua sendo comandado por Rafa Brites e Felipe Andreoli.
Em nova chamada da RECORD, o humorista aparece arriscando passos de dança no palco! Mas se falta ritmo no ‘Dance’, sobra felicidade no ‘Love’. Marco se casou recentemente com a maquiadora Jéssica Correia, e adivinhem quem foram os padrinhos desse casório? Rafa e Andreoli!
Veja mais:
Luque já provou que arrasa nos comentários, quando serviu pérolas maravilhosas na estreia, e dominou comentários na internet. No próximo episódio, que vai ao ar no domingo (17), ele já aparece no time oficial do programa.
Confira a chamada:
Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!
