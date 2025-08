Festa! Equipe comemora a finalização das gravações do Love & Dance Mais uma leva de episódios está prontinha para ir ao ar na RECORD Bastidores|Do R7 04/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marisa Orth compartilharam o momento com os diretores e toda a produção do dating show Reprodução/Instagram

Mais um programa entregue! Rafa Brites compartilhou momento especial do Love & Dance nas redes sociais, anunciando que as gravações do dating show foram finalizadas. A equipe completinha se reuniu para a foto que já virou tradição no final das temporadas.

Com Rafa, estavam Felipe Andreoli, Marisa Orth, Marco Luque, os diretores Cesar Barreto e Marcelo Amiky, além de toda a produção e equipe de segurança. Todos comemoraram felizes mais um programa entregue com primor!

Para quem está com saudades do dating show, vale dar uma olhadinha nas redes sociais da atração, que acumula diversos spoilers dos próximos episódios. Em breve, eles voltam para a tela da RECORD.

Se liga:

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

‌



No auge! Relembre os participantes da melhor idade no Love & Dance

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Eles emocionaram com suas histórias de vida e um desejo em comum, encontrar o amor no Love & Dance! Os participantes 60+ deram um verdadeiro show no palco e inspiraram o público a nunca desistirem dos seus sonhos. Relembre!