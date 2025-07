Confira os bastidores do último Love & Dance! Felipe Andreoli revelou que Rush é uma de suas bandas favoritas Bastidores|Do R7 07/07/2025 - 16h42 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h42 ) twitter

A influenciadora Vanessa Lopes foi uma atração especial deste último domingo Portal N10

Em meio à correria das gravações, Felipe Andreoli reservou um tempinho para conversar com a gente e revelou que é um grande fã da banda de rock Rush. O apresentador ainda prometeu fazer uma apresentação durante esta temporada.

Confira os bastidores!

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance retorna no dia 7 de setembro, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!