Contusão? Rafa Brites e Andreoli comentam desafio final do Love & Dance Os apresentadores vão brilhar em uma coreografia especial para fechar a temporada Bastidores|Do R7 30/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 30/06/2025 - 02h00 )

Será que o Felipe vai conseguir escapar da dança? Reprodução/Instagram

Como prometido por Felipe Andreoli antes mesmo da estreia do Love & Dance, vai rolar coreografia dos apresentadores no episódio final da temporada! Rafa Brites tinha comentado que o maridão não sabia nada de dança, mas ele foi desafiado e vai cumprir. Em vídeo nas redes sociais, eles comentaram sobre a música e preparação ‘complicada’.

“Vocês sabem que existe o desafio, né, da dança minha e do Fê. E agora a gente já tá pensando na música”, contou Rafa.

Como os casais usam canções românticas nas coreografias do programa, a apresentadora preferiu esperar a escolha de todos os participantes, para não repetir hit no dating show.

Rafa escolheu More Than Words, do Extreme: “Mandei para o Felipe, ‘vamos dançar essa?’ Mandei bem romântica, né? Ai ele me responde, ‘pode ser’. Eu falei,’ nossa, que animação!’ E ele disse ‘meda”.

Andreoli até encontrou uma justificativa para fugir, mas não colou: “Não posso, porque estou machucado, infelizmente não vou poder dançar. Olha meu joelho como está, que pena que não vai dar!”

Rafa apontou que o marido está com muito medo, mas não tem escapatória: “Mais lento que isso, só parado”, brincou. Enquanto isso, ele fingia uma contusão: “Menino Ney!”

Será que o casalzão vai mostrar que manda bem no tanto no ‘Love’ quanto no ‘Dance’?

Veja:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

