Jesus Luz descreve a dinâmica do Love & Dance: 'Atmosfera de curiosidade e desejo em ver os casais dando certo' O artista também contou sobre os novos passos no empreendedorismo Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 27/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/06/2025 - 02h00 )

Ele estará no júri do programa neste domingo (29) Reprodução/Instagram

Vem episódio novo do Love & Dance neste domingo (29), e desta vez, o dating show recebe Jesus Luz como um dos convidados especiais! Em entrevista para o site oficial, o artista contou as percepções sobre o dating show da RECORD e falou sobre novos projetos.

No programa, solteiros que não se conhecem dançam juntos uma coreografia que ensaiaram separados, se gostarem um do outro, saem de lá juntinhos. Jesus opinou: “Adorei a forma com o programa flui, criando uma atmosfera de curiosidade e de desejo em ver os casais dando certo!”

O artista participou do Dancing Brasil em 2017, mas atualmente, prefere guardar o lado dançarino na memória: “Sinceramente? Adorei ficar com observador curtindo o programa e me divertindo com os convidados”, disse.

Jesus é multifacetado, e além de DJ, atua também como modelo, ator e empreendedor. A música faz parte do dia a dia do artista, e ele descreveu como ela pode influenciar na hora do romance: “Música é frequência, poder, energia, magia pura! Com certeza ajuda!”

A carreira dele segue bombando, e Jesus promete alçar novos voos: “Muitos shows pelo Brasil, pelo mundo, e logo conhecerão meu lado empreendedor que vem surgindo com muita dedicação e trabalho”, afirmou.

O artista está curtindo a nova faceta, e se animou: “Esse ano tenho um evento internacional no Brasil que trará estilistas de dentro e fora do país além de 15 misses universo que desfilarão para o público e patrocinadores. Além de tocar no evento, sou um dos sócios e isso está me motivando muito a desbravar esse meu novo lado.”

Jesus estará no palco do Love & Dance ao lado de Adriane Galisteu neste domingo (29)! Os convidados especiais vão ajudar na análise e protagonizar momentos divertidos com Rafa Brites, Felipe Andreoli e Marisa Orth, não perca!

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Publicidade

