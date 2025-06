Rafa e Andreoli recebem chuva de elogios do público no Love & Dance: ‘Empáticos, divertidos, apaixonados’ O casal apareceu nas redes mostrando o que rola por trás das câmeras no dating show Bastidores|Do R7 23/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 23/06/2025 - 02h00 ) twitter

Gosta dos vídeos de bastidores do programa? Reprodução/Instagram

Muito antes do ‘luz, câmera e ação’, os apresentadores do Love & Dance e a produção do programa enfrentam uma verdadeira maratona de detalhes a serem vistos, revisados e aprovados! Nas redes sociais, vídeo dos bastidores do dating show deixou o público surpreso e rendeu chuva de elogios.

As cenas mostram Rafa Brites e Felipe Andreoli se aprontando para a gravação do terceiro episódio. A apresentadora finaliza cabelo e maquiagem, enquanto decide qual sapato fica melhor com o figurino all black. Já Felipe, aparece fazendo a barra da calça enquanto treina o texto.

Enquanto isso, os coreografos Carol Crespo e Paulo Victor fazem o último ensaio com os participantes, a fim de familiarizar os solteiros com a grandiosidade do palco e do cenário. A produção aproveita para já marcar as melhores posições de câmera para cada coreografia.

Quando os apresentadores chegam ao estúdio, conversam com a plateia e mostram os convidados especiais. A produção testa as luzes e o grande espetáculo começa!

Nos comentários do vídeo na internet, o público ficou chocado com as surpresas dos bastidores: “Ansiosa para ver esse episódio”, disse uma fã. Outra deixou recadinho para os apresentadores: “Mordi a língua com a Rafa e o Felipe. Não acreditava neles como apresentadores e hoje vejo que são ótimos, leves, empáticos, divertidos, apaixonados e é tão bom ver isso. Amando!”

Confira:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

