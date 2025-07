Equipe unida! Andreoli e Rafa Brites compartilham momento fofo nos bastidores do Love & Dance A produção trouxe quitutes para saborear ao lado dos apresentadores Bastidores|Do R7 31/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 31/07/2025 - 02h00 ) twitter

Andreoli e Rafa são muito queridos pela produção Antonio Chahestian/RECORD

O sucesso do Love & Dance é resultado de uma produção dedicada, participantes carismáticos e do trabalho impecável de Rafa Brites e Felipe Andreoli. E o que o público não vê na tela da TV, a gente mostra por aqui: a união da equipe nos bastidores é o toque especial do programa. Rafa compartilhou momento fofo nas redes sociais mostrando isso!

A apresentadora estava se aprontando para mais uma diária de gravação, mas parou a arrumação para contar aos seguidores: “Vou falar para vocês o que é sucesso na vida de um profissional! É a sua equipe, a Katita, trazer de casa um pirex para a nossa turma do camarim, nosso almoço. Isso é sucesso profissional, você ser bem-querida, ter uma equipe unida comendo seu franguinho em paz!”

Katita é a Katia Regina, camareira que trabalha em todos os realities da RECORD, incluindo Power Couple e A Fazenda. Ela é super querida pelos apresentadores!

Enquanto a esposa mostrava a comida, Felipe brincou: “Ou ser bem enganado pela equipe!”. Rafa ainda disse que outro integrante do time, o Carlinhos, trouxe a sobremesa. Os apresentadores estão sendo mimados, que luxo, hein?

Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

