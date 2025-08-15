Estrelas! Marisa Orth publica spoilers com os convidados do Love & Dance Paulo Vilhena e Ellen Rocche marcam presença nos próximos episódios Bastidores|Do R7 15/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marisa mostrou Paulo Vilhena e Ellen Rocche nos bastidores Reprodução/Instagram

O público ama spoilers, e Marisa Orth serve os melhores! A comentarista do Love & Dance publicou fotos dos bastidores do programa nas redes sociais, e algumas delas chamaram a atenção pela novidade. Os atores Paulo Vilhena e Ellen Rocche estão entre os convidados estrelados do dating show!

Quem acompanha o site oficial já sabia que a cantora Lexa, a campeã de A Fazenda, Bárbara Borges, o cantor Supla, e a apresentadora do Hoje em Dia, Tici pinheiro, participaram das gravações. Agora, a lista está maior!

Entre as fotos publicadas, também estavam registros com a equipe do dating show, que recebeu elogios dos seguidores. Um fã escreveu: “Programa maravilhoso que faz a gente voltar a querer amar e ser amado!”

Confira:

O próximo episódio do Love & Dance vai ao ar neste domingo (17). Reveja a temporada no RecordPlus e acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

‌



No auge! Relembre os participantes da melhor idade no Love & Dance

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Eles emocionaram com suas histórias de vida e um desejo em comum, encontrar o amor no Love & Dance! Os participantes 60+ deram um verdadeiro show no palco e inspiraram o público a nunca desistirem dos seus sonhos. Relembre!