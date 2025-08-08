Match nos looks! Marisa Orth e Rafa Brites brilham com visual all jeans As musas do Love & Dance entregaram estilo até os últimos dias de gravação Bastidores|Do R7 08/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 08/08/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Marisa Orth e Rafa Brites brilham no Love & Dance Reprodução/Instagram

Para quem ama o Love & Dance, vem novidade por aí: em breve o programa volta para a tela da RECORD nas tardes de domingo. As gravações de mais uma leva de episódios foram concluídas, e para comemorar o feito, Marisa Orth e Rafa Brites apareceram nas redes sociais curtindo uma festinha com looks combinando.

Marisa Orth e Rafa Brites dão match nos looks Reprodução/Instagram

O match do dating show migrou para o visual da apresentadora e da comentarista. Elas comemoraram o fim das gravações com looks all jeans. Nas redes sociais, Rafa brincou: “Par de vasos”. As duas arrasaram com jaquetas e calças no mesmo tecido. Bem coisa de melhor amiga, não é?

Já demos spoilers sobre os figurinos que a Rafa vai usar nos próximos episódios, será quem vem mais matches por aí com a Marisa? Esperamos que sim!

Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

‌



No auge! Relembre os participantes da melhor idade no Love & Dance

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Eles emocionaram com suas histórias de vida e um desejo em comum, encontrar o amor no Love & Dance! Os participantes 60+ deram um verdadeiro show no palco e inspiraram o público a nunca desistirem dos seus sonhos. Relembre!