Match nos looks! Marisa Orth e Rafa Brites brilham com visual all jeans
As musas do Love & Dance entregaram estilo até os últimos dias de gravação
Para quem ama o Love & Dance, vem novidade por aí: em breve o programa volta para a tela da RECORD nas tardes de domingo. As gravações de mais uma leva de episódios foram concluídas, e para comemorar o feito, Marisa Orth e Rafa Brites apareceram nas redes sociais curtindo uma festinha com looks combinando.
O match do dating show migrou para o visual da apresentadora e da comentarista. Elas comemoraram o fim das gravações com looks all jeans. Nas redes sociais, Rafa brincou: “Par de vasos”. As duas arrasaram com jaquetas e calças no mesmo tecido. Bem coisa de melhor amiga, não é?
Já demos spoilers sobre os figurinos que a Rafa vai usar nos próximos episódios, será quem vem mais matches por aí com a Marisa? Esperamos que sim!
Que tal rever os primeiros episódios do Love & Dance no PlayPlus? Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!
No auge! Relembre os participantes da melhor idade no Love & Dance
1 / 7