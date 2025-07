Julianna Rodrigues revela projeto inspirado no Love & Dance e lembra: ‘Experiência mais louca da minha vida’ A atriz também contou se o romance com o ‘match’ do programa deu certo Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 07/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 07/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Juliana prepara novidades para os fãs do dating show Reprodução/RECORD

Julianna Rodrigues se mostrou uma das participantes mais animadas com a proposta do Love & Dance! No quarto episódio, a atriz protagonizou o único match da noite com o promotor de eventos Diego Arevalo. Em entrevista para o site oficial, ela recordou a experiência, falou sobre o romance e revelou que está prestes a exibir um projeto inspirado no dating show.

A atriz cativou o público ao dizer que se sentia mais do que pronta para arrumar um mozão, constituir família, e já estava cansada de “repescagem”. Ela dançou com o pretendente ao som de Pé na Areia, de Diogo Nogueira, e apesar de algumas derrapadas do par, saiu do palco com um match!

Após o programa ir ao ar, ela repercutiu: “Amei! Com toda certeza foi a experiência mais louca da minha vida dos últimos tempos! O programa é incrível. A dinâmica faz despertar todos os nossos sentidos, onde você não pode ver quem vai dançar e nem ouvir tudo que estão falando até o momento que entra no palco, porque usamos fone de ouvido com uma música de rock super alta!”

Agora, Ju diz que achou sensacional a forma como o dating show cria a expectativa do primeiro encontro, mas na hora ficou extremamente nervosa. Apesar disso, aproveitou ao máximo: “Acho que isso foi o que mais me motivou, além de viver essa experiência no geral também fui atrás realmente de encontrar um amor. Como falei bastante, estava cansada da repescagem”, brincou.

‌



A repercussão do Love & Dance é imediata, principalmente nas redes sociais: “Estou recebendo muita mensagem, sim, boas e não tão boas, as pessoas estão indignadas que não deu certo com meu match do programa. Mas não deu certo e a vida seguiu”.

Eles se divertiram na apresentação Antonio Chahestian/RECORD

De fato, o casal não foi para a frente, mas tudo rolou da melhor forma possível: “Tentamos nos conhecer melhor. Ele é super educado e animado, bem bonzinho. Mas além da distância de onde moramos, ele é um pouco mais novo do que eu e acabou havendo um desencontro de propósitos! Desejo o bem para ele, de verdade”, afirmou.

‌



Depois da experiência no dating show, veio um projeto em mente: “A ideia do programa ‘No Passo da Ju’ surgiu após a estreia do Love & Dance. Ficamos super animados em contar um pouco das histórias que vivemos nos bastidores do programa, coisas divertidas de camarins e o pós dessa experiência, afinal, cada um desenvolveu um sentimento diferente ali dentro, né?”

Julianna está dando atenção à carreira como apresentadora, sonho que dividiu os holofotes com sua vida de atriz. Ela explicou a dinâmica do projeto, que vai ao ar no YouTube: “Contar um pouco mais da vida de cada participante para que o público conheça mais a fundo quem é aquela pessoa e como foi essa sensação de ir parar num programa de TV onde o formato era totalmente novo, ninguém sabia de nada, diferente de todos os realities que conhecemos. Já gravamos três programas ‘No Passo da Ju’ e está incrível! Estamos aguardando alguns ajustes jurídicos para poder colocar no ar”, disse.

‌



Enquanto o projeto não estreia, Ju vem recebendo os novos fãs nas redes sociais, e comemora a realização dos seus desejos: “Eu costumo dizer que todos os meus sonhos vêm acompanhados com meus objetivos e também costumo realizar todos eles. Sou capricorniana, trabalhadora, focada e persistente. Quando eu coloco uma coisa na cabeça, ninguém tira!”

Ela saiu de São Bernardo do Campo (SP) com 21 anos para ser atriz no Rio de Janeiro (RJ): “Fiz intercâmbio, conheci cidades, países, fui babá para bancar meus estudos, nunca foi fácil. Tenho um super orgulho da minha trajetória e venho me preparando para que meu sonho se torne cada vez mais real. Atualmente trabalhando no sonho do meu programa de TV, 'No Passo da Ju’. Vem aí!”

Bora rever a apresentação dela?

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Dicionário Love & Dance! Confira os termos mais usados no dating show

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Que tal ficar por dentro dos termos mais falados no Love & Dance? O dicionário do dating show promete solucionar todas as suas dúvidas sobre as palavras ditas no programa. Divirta-se!