Memes! Relembre 7 momentos divertidos do Love & Dance nas redes sociais A temporada rendeu boas risadas para os internautas Novidades|Do R7 06/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 06/07/2025 - 02h00 )

Divirta-se relembrando as piadas da internet Reprodução/RECORD

O Love & Dance tem uma repercussão gigantesca na internet! A cada episódio, novos fãs comentam os vídeos de danças e se divertem com as sacadas geniais dos memes das redes sociais. Que tal relembrar os melhores?

Começamos os trabalhos com a comentarista fixa do dating show, Marisa Orth. Ela brilhou com pérolas divertidíssimas durante os episódios. Já no primeiro programa, soltou “não tá mole, não” quando Felipe Andreoli perguntou como estava a vida de solteira.

Se liga:

Marco Luque foi um dos convidados especiais desse mesmo episódio, e ficou emocionado com a dinâmica do programa! É claro que ele virou meme com as lágrimas nos olhos.

Veja:

Já no segundo programa da temporada, Andreoli soltou verdades: “Quem não se emocionou, não tem coração dentro do peito!” O apresentador defende o dating show com unhas e dentes, e sempre torce pelo match!

‌



Olha só:

E quando a terapeuta Amanda Moreira teve uma reação de surpresa ao ouvir o motivo do par não ter dado match? As redes do Love & Dance trataram de arrumar um meme perfeito para ela!

Confira:

Luara Maysa brilhou do início ao fim de sua participação no dating show! A influenciadora estava tão empolgada para dançar com os dois pretendentes, que soltou pérola atrás de pérola no depoimento!

‌



Assista:

E quando rola beijaço no palco do programa? Marisa Orth foi à loucura ao ver os solteiros dando o maior beijão logo depois do match! Reação digna de quem torce por personagens de um filme de romance, não é?

Veja:

No quarto episódio, o ator Pedro Pilar fez a galera cair na gargalhada ao dizer que tinha “um parafuso a menos” e procurava uma pessoa divertida como ele no programa. A equipe de redes sociais preparou um meme ótimo para essa fala!

‌



Foram tantos momentos divertidos que fica até difícil de eleger apenas sete, não é?

Confira:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Match, toco e risadas! Veja o resumão do quarto episódio de Love & Dance:

Imprevisível e completamente apaixonante, o quarto episódio do Love & Dance entregou entretenimento de qualidade para o público! Rolou um pouco de tudo: casal dando certo, vários 'foras', emoção, derrapada na dança e pérolas. Veja o resumão!