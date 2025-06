Luara Maysa diz que está bombando nas redes após o Love & Dance e garante: ‘O meu melhor dia é sempre o próximo!’ A influenciadora ainda revelou se o relacionamento com o match deu certo e falou sobre chance em A Fazenda Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 12/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 12/06/2025 - 02h00 ) twitter

Curtiu a participação da influenciadora no programa?

Nasce uma estrela: Luara Maysa foi um verdadeiro acontecimento na estreia do Love & Dance! A cantora e influenciadora, de 23 anos, brilhou no dating show ao dançar com dois pretendentes e sair com um jantar romântico marcado. Em entrevista para o site oficial, a participante comentou sobre a experiência e revelou detalhes do match com o crush!

Luara deixou os apresentadores e convidados de boca aberta na apresentação, e não foi diferente com o público. Na rede social do programa, só os vídeos da participante já somam mais de 200 mil views: “Tem muita gente entrando em contato comigo para dizer que se identificou, adorou minha energia, entrega, animação, e eu tô me sentindo, hein? (risos) Me assistir pela televisão foi um dos momentos mais especiais da minha vida, porque eu batalhei muito para isso e sempre sonhei muito com esse momento”, contou.

E não foi só ela que ficou animada com a experiência: “Foi, de fato, a minha maior realização. Minha família fez uma festa para mim aqui em casa, para todo mundo me assistir juntinho comemorando e gritando. Foi lindo, que momento mágico!”

A influenciadora foi a única participante da estreia a realizar a façanha de dançar com dois pretendentes! Ela se jogou ao som de The Way You Make Me Feel, do Michael Jackson, primeiro com o influenciador Guilherme Andrade, de 28 anos, e depois com o saxofonista Gabriel Lisboa, de 25.

O brilho no olho veio com Gui, e eles saíram juntinhos do programa rumo a um jantar romântico: “Deu certo, sim! Eu não faria nada de diferente, foi a minha melhor escolha! O meu match deu certo, porém, a gente não segue namorando oficialmente, seguimos conversando, se entendendo, mantendo aquela conexão que a gente criou no programa, quem sabe mais para frente não rola um relacionamento sério? Fica aí o mistério!”

Em poucas horas, Luara viu a quantidade de fãs aumentando! Segundo a influenciadora, todos são muito bem-vindos: “Tive muitas surpresas boas após o programa, e claro, a melhor delas foi ver o meu número de seguidores aumentando. Muita gente entrando em contato comigo, fiquei super feliz”, afirmou.

E se a experiência do dating show deu um gostinho da fama, ela quer mais, e surpreendeu: “Tá rolando uma hashtag aí, que eu mesma subi (risos), é #LuaraNaFazenda. Gente, eu iria super. Faz acontecer, RECORD, meu amor. Vem A Fazenda, eu vou entregar tudo, sempre quis aparecer na televisão, mas um reality show como esse é mais do que um sonho, tudo para mim", revelou.

Por enquanto, Luara está recepcionando os novos seguidores com conteúdo divertido e carisma de sobra. Ela prometeu que vai continuar se dedicando ao trabalho na internet, e pretende entregar músicas, dublagens e muita fofoca sobre a vida: “Sou cantora, atriz, compositora, faço vídeo de humor para a internet, sou influenciadora, são muitos talentos e muitos sonhos em cada um deles. [...] Espero realizar cada vez mais meus sonhos, espero que continuem me acompanhando. Podem esperar de mim sempre o melhor, e o meu melhor dia é sempre o próximo!”

Veja a entrevista completa:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

A estreia do Love & Dance foi impressionante! O programa caiu nas graças do público, entregando muitos momentos emocionantes, química entre os participantes e uma chuva de comentários divertidos. Veja o resumão do primeiro episódio!