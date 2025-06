Luara decide entre dois pretendentes no Love & Dance: ‘Nunca soube o que é ser amada’ A cantora pôde escolher entre Guilherme Andrade e Gabriel Lisboa Novidades|Do R7 08/06/2025 - 20h52 (Atualizado em 08/06/2025 - 20h54 ) twitter

Rolou selinho no palco do dating show Reprodução/PlayPlus

Que os solteiros teriam oportunidade de encontrar um amor no palco do Love & Dance o público já sabia, mas escolher entre dois possíveis amores foi um baita privilégio da cantora e influenciadora Luara Maysa, de 23 anos! A jovem dançou com o influenciador digital Guilherme Andrade, de 28, e com o garçom e saxofonista Gabriel Lisboa, de 25. A escolha veio acompanhada de um selinho e um convite para jantar!

De cara, Luara conquistou a plateia e os convidados com seu carisma e animação. Suzana Alves e Marco Luque ficaram completamente encantados pelo astral da cantora! Na apresentação, a jovem apontou: “Eu sinto que o mundo precisa me conhecer, então estou sempre me gravando, e as pessoas gostam muito. A minha vida, apesar de não acontecer nada, dou um jeito de transformar algo pequeno em muito grande!”

Guilherme se encaixou perfeitamente em duas qualidades de Luara, ele queria encontrar uma pessoa animada e que trabalhasse com a internet. Lisboa disse que ama música, e toca mais de cinco instrumentos, combinando com a outra profissão da pretendente, que é cantora. Os três nunca tiveram relacionamento sério na vida! “Já está na hora de mudar o status de solteira para casada”, brincou Luara.

Antes de caírem na dança, ela ainda completou: “Nunca soube o que é ser amada, sempre soube amar muito bem!”. Eles foram embalados ao som de The Way You Make Me Feel, do Michael Jackson. O primeiro foi Guilherme, que cativou a crush com o molejo. Em seguida, lisboa dançou, chamando atenção com o carisma.

Rolou até um bolão entre os convidados e Marisa Orth. Na opinião deles, Luara iria escolher Guilherme. De fato, essa foi a escolha da cantora! O influenciador entrou no palco e eles aguardaram o logo do programa aparecer no telão. Se o símbolo do Love & Dance aparecesse e sumisse, não teria segundo encontro, mas se o logo fosse acompanhado de corações, o match aconteceu! Os coraçõezinhos brilharam no painel e o casal comemorou com selinho!

Por fim, se divertiram imaginando como seria o segundo encontro. Luara sugeriu um pagode, mas Guilherme tomou a frente e disse que iria levar a cantora para um jantar. A plateia foi à loucura com o jeito decidido do rapaz. Será que vai dar namoro? Se depender do brilho nos olhos deles, vai!

Se liga:

Senhoras e senhores: o primeiro casal do Love & Dance 💘#EstreiaLoveDance pic.twitter.com/66HI4O9F5H — RECORD (@recordtvoficial) June 8, 2025

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar todos os domingos, a partir das 18 horas, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

