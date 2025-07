Vinicius Pereira comenta repercussão do Love & Dance: ‘Cena de filme’ O participante se encheu de esperanças com os comentários de amor do público nas redes Entrevistas|Bianca Barbosa, do site oficial 02/07/2025 - 03h26 (Atualizado em 02/07/2025 - 03h26 ) twitter

Curtiu a participação do artista no dating show? Reprodução/RECORD

Histórias de pessoas reais: é isso que o Love & Dance traz para o público além de todo o encanto da dança e do romance. No quarto episódio da temporada, o artista Vinicius Pereira, de 29 anos, agraciou os telespectadores com uma das danças mais intensas do dating show. Porém, em entrevista para o site oficial, o rapaz revelou que dividiu a felicidade do programa com um momento difícil de sua vida pessoal.

Vinicius se inscreveu na atração quando cumpria aviso pérvio: “Estava trabalhando na época como ajudante de obras. É um trabalho bem perigoso que eu fazia, trabalhava em prédio, sempre no último andar. E eu tinha sido mandado embora porque me neguei a trabalhar por conta de falta de EPI de segurança”.

Pensando em focar na carreira artística, ele se inscreveu no programa, e se surpreendeu ao ser convocado. Ele sempre quis se envolver com música e dança, mas para pagar as contas, acabou trabalhando de ajudante de obras, pizzaiolo e garçom: “Sou muito artístico, essa é a vida que eu gostaria de ter”, afirmou.

Na mesma semana de gravação do episódio, Vinicius enfrentou sérios problemas familiares, mas decidiu persistir e, focado no programa, descobriu que iria dançar um tango. Ele se esforçou para dar o máximo na coreografia, encontrar um novo amor e esquecer um pouco das dificuldades.

“Tentei canalizar o máximo que eu conseguia do que estava sentindo para levar para a música, para a dança, e para a arte, que é isso que eu gosto de fazer. No meu off, escrevo, componho, toco, canto. Só que na minha vida de trabalho, tenho que fazer algo que é totalmente o contrário disso”.

O anúncio do quarto episódio na TV, fez a esperança renascer: “Foi a semana do meu aniversário e como presente eu descobri que iria dançar, aparecer no programa no domingo (29)”, lembrou.

No dating show, Vinicius dançou ao som de I Put a Spell On You, da Iza, com a atriz Luzia Rosa. A coreografia foi sensual e envolvente, mas a participante não correspondeu ao ‘sim’ do artista: “Eu fiquei bem tranquilo, achei aceitável porque era uma mulher de 44 anos, tem uma diferença de idade aí de quinze anos. Então tem às vezes a idealização que ela teve de um cara de uma faixa etária talvez maior, as mulheres são bem mais maduras, né?”

Mesmo assim, trocaram redes sociais e decidiram seguir como amigos.

Está sendo incrível para mim, porque as pessoas estão se comovendo com a história. E eu consegui transpassar tudo isso que eu estava sentindo (Vinicius sobre a repercussão)

A repercussão na internet veio forte, e Vinicius se alegrou: “Está sendo incrível para mim, porque as pessoas estão se comovendo com a história. E eu consegui transpassar tudo isso que eu estava sentindo, da dança, de ter me acessado.”

Ele publicou stories sobre o programa, e os fãs do dating show comentaram com palavras de incentivo e amor. Ele fez questão de responder todos: “Consegui passar minha arte!”

Infelizmente, o artista não pôde assistir ao episódio com todos os detalhes, pois estava trabalhando como garçom no momento. Mas pescou alguns trechos: “Eu até via na TV, estava passando. Cena de filme, né?” Na volta para a casa, uma grande repercussão e muita alegria com a chuva de comentários dos internautas nas redes.

Relembre a apresentação de Vinicius:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

Publicidade

