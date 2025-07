Vanessa Lopes dá spoiler sobre novo episódio do Love & Dance: ‘Chorei de verdade’ A influenciadora também falou dos novos projetos profissionais e abriu o coração sobre autoestima Novidades|Bianca Barbosa, do site oficial 04/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 04/07/2025 - 02h00 ) twitter

Ela é convidada especial do quinto episódio! Reprodução/Instagram

Vanessa Lopes é um verdadeiro fenômeno na internet, e além de acumular milhões de seguidores nas principais redes sociais, vem alçando voos cada vez mais altos na vida profissional! Reconhecida pela influência na dança, ela é a convidada especial do Love & Dance deste domingo (6). Em entrevista para o site oficial, falou sobre o dating show, carreira e desafios.

A influenciadora até soltou um pequeno spoiler: “O programa é incrível, adorei a dinâmica e me emocionei muito, principalmente durante a apresentação de um casal de senhores porque me lembraram muito os meus avós, chorei de verdade. E depois que saímos do estúdio, encontrei eles jantando juntos no restaurante do set, foi muito fofo!”

O momento que Vanessa mais gostou no Love & Dance foi a conexão dos participantes: “Assistir às pessoas dançando com tanta emoção, de ver a primeira troca de olhares, o toque. É tudo muito emocionante!”

A dança faz parte da história da influenciadora, que estourou nas redes sociais com coreografias de hits. Mas não pense que é só colocar o celular para gravar, que a mágica acontece: o sucesso dela é resultado do esforço! “Eu estudo muito, faço aulas de dança com professores maravilhosos para me aperfeiçoar cada vez mais e conhecer mais tipos de dança”, explicou.

Além de estudar, Vanessa tem a felicidade de trabalhar com o que também é seu hobby: “Consumo muita dança nas redes sociais. Para criar, busco inspirações em passos que estão em alta, que encaixem com a música e que flua bem na coreografia.”

Não é novidade que Vanessa acumula números gigantescos nas redes sociais. Em uma única plataforma de vídeos, passou dos 32 milhões de seguidores. Na internet, as coreografias dividem espaço com conteúdos de lifestyle, e vídeos da rotina movimentada de uma jovem de 23 anos.

Autoestima

Recentemente, Vanessa compartilhou momentos difíceis do tratamento contra a acne, e emocionou os fãs contando detalhes do que estava passando: “Foi complicado porque mexeu muito com a minha autoestima, e como eu trabalho com a minha imagem foi um processo que exigiu muita força para passar pelo tratamento. Porque ele te humilha antes de te exaltar, sabe?“, brincou.

A influenciadora sentiu o baque, mas seguiu firme: “Tive muito apoio da minha família, namorado, seguidores e me fortaleci também sabendo que eu estava ajudando pessoas que estavam passando pelo mesmo que eu naquele momento.” Hoje, ela colhe os frutos do tratamento com pele super saudável.

Vanessa contou sobre os novos projetos Reprodução/Instagram

Versão empresária

O sucesso nas redes abriu portas para Vanessa investir em outras áreas: “Tem alguns projetinhos legais vindo aí! (risos). Recentemente me tornei sócia de uma marca que tem tudo a ver comigo, meu lifestyle e eu tô muito feliz”.

No dia a dia, as roupas marcam suas idas à academia, praia e até na hora de gravar os conteúdos: “Minha sócia é incrível e eu tô amando entrar cada vez mais nesse mundo dos negócios. Podem esperar mais de Vanessa empresária!”

Não perca a participação da influenciadora no Love & Dance deste domingo (6). Será que vamos ter coreografia da Vanessa no palco? Para entrar no clima, fique com o vídeo mais recente dela!

Assista:

Com apresentação de Felipe Andreoli e Rafa Brites, o Love & Dance vai ao ar aos domingos, a partir das 18h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro de todas as novidades!

share Imprevisível e completamente apaixonante, o quarto episódio do Love & Dance entregou entretenimento de qualidade para o público! Rolou um pouco de tudo: casal dando certo, vários 'foras', emoção, derrapada na dança e pérolas. Veja o resumão!